Джуд Лоу, Ана де Армас, Алисия Викандер и Даниэль Брюль сыграют в фильме «Origin of Species»

Триллер режиссера Рона Ховарда «Origin of Species» обзавелся исполнителями главных ролей, рассказал Deadline. В фильме появятся Джуд Лоу, Ана де Армас, Алисия Викандер и Даниэль Брюль.
«Origin of Species» издание называет мрачной и комичной историей об убийстве и выживании, в которой персонажи с разным бэкграундом покидают цивилизацию и едут на Галапагосские острова. При этом повествование ведется с двух точек зрения, но их объединяет поиск смысла жизни.
Фильм выставят для дистрибьюторов на Каннском кинорынке. Кроме звездного состава привлекательным для покупателей его может сделать уже законченный сценарий от Ноа Пинка («Тетрис»), отмечает Deadline. Из‑за забастовки голливудских сценаристов у студий возникают задержки в производстве других проектов, и им нужно затыкать уже готовыми проектами возникающие дыры в релизных расписаниях.
В 2024 году актрису также ждет главная роль в «Балерине», спин-оффе «Джона Уика». В кинотеатрах экшн-фильм появится 7 июня 2024 года