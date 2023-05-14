Джуд Лоу, Ана де Армас, Алисия Викандер и Даниэль Брюль сыграют в фильме «Origin of Species»

Фильм выставят для дистрибьюторов на Каннском кинорынке. Кроме звездного состава привлекательным для покупателей его может сделать уже законченный сценарий от Ноа Пинка («Тетрис»), отмечает Deadline. Из‑за забастовки голливудских сценаристов у студий возникают задержки в производстве других проектов, и им нужно затыкать уже готовыми проектами возникающие дыры в релизных расписаниях.