Кайли Миноуг выпустит альбом «Tension» 22 сентября

Кайли Миноуг анонсировала новый альбом «Tension», он выйдет 22 сентября на лейбле BMG. Прошлая пластинка певицы релизнулась в ноябре 2020-го.
Австралийская суперзвезда работала над Tension с давним соавтором Ричардом «Биффом» Стэннардом и автором «Disco» Даком Блэквеллом. Пластинка открывается треком «Padam Padam», который скоро выйдет в качестве сингла, сообщает Pitchfork.
«Я приступила к работе на этим альбомом с открытым сердцем и с чистого листа. В отличие от двух моих последних релизов, в нем нет „темы“, он посвящен поиску моментам вдохновения, веселья или фантазии. Я хотела подчеркнуть индивидуальность каждой песни и погрузиться в эту свободу. Наверное, в нем смешались личные мысли, клубная отвязность и меланхоличный кайф», — отметила Миноуг в пресс-релизе.
Треклист:
1. ‘Padam Padam’
2. ‘Hold On To Now’
3. ‘Things We Do For Love’
4. ‘Tension’
5. ‘One More Time’
6. ‘You Still Get Me High’
7. ‘Hands’
8. ‘Green Light’
9. ‘Vegas High’
10. ’10 Out Of 10′
11. ‘Story’