Кайли Миноуг выпустит альбом «Tension» 22 сентября

«Я приступила к работе на этим альбомом с открытым сердцем и с чистого листа. В отличие от двух моих последних релизов, в нем нет „темы“, он посвящен поиску моментам вдохновения, веселья или фантазии. Я хотела подчеркнуть индивидуальность каждой песни и погрузиться в эту свободу. Наверное, в нем смешались личные мысли, клубная отвязность и меланхоличный кайф», — отметила Миноуг в пресс-релизе.