В Госдуме предложили запретить использование даркнета

Зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин предложил запретить в России использование даркнета. Свое предложение он высказал на форуме Youth RIGF 2023, кусок выступления есть у него в телеграм-канале.
По мнению депутата, в «теневом секторе» интернета свобода превратилась во вседозволенность, там полно «анонимных негодяев», а Tor (браузер для доступа к даркнету) основан на военной разработке США и финансируется Госдепом.
Горелкин считает, что нужно признать использование даркнета незаконным, чтобы дать четкий сигнал о его криминальной сущности. Тем, кто использует Tor в качестве VPN-сервиса, депутат предложил поискать альтернативу.
Зампред думского комитета обсуждает с юристами, как поставить даркнет вне закона. Он также привел оценки, согласно которым больше всего пользователей «теневого сектора» интернета именно из России.
Даркнет — сегмент интернета, который скрыт от общественного доступа. Соединение в нем устанавливается между доверенными пирами (участниками) в зашифрованном виде, с использованием нестандартных портов и протоколов.
В даркнете есть множество форумов для обсуждения любых (в том числе запрещенных) тем, аналоги социальных сетей, площадки для торговли незаконными товарами, включая наркотики, оружие и слитые базы данных.