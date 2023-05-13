В Великобритании отменили запрет на тестирование косметики на животных. Он действовал с 1998 года

В числе ингредиентов, которые могут быть протестированы на животных, — гомосалат — солнцезащитное вещество используемое во многих тональных кремах и средствах по уходу за кожей. В малых дозах гомосалат безопасен, но о его влиянии на иммунную систему человека в более высоких концентрациях неизвестно.