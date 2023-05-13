В Великобритании отменили запрет на тестирование косметики на животных. Он действовал с 1998 года

Верховный суд Великобритании разрешил возобновить тестирование химических компонентов косметики на животных. Об этом сообщает «Би-би-си».
Такое решения было принято, чтобы соответствовать стандартам Европейского химического агентства (ECHA), согласно которым косметическим компаниям следует тестировать ряд ингредиентов на животных для безопасности сотрудников. Несмотря на то, что Великобритания вышла из Евросоюза в 2020 году, она продолжает следовать предписаниям организации.
Решение Верховного суда осудили такие крупные косметические бренды, как Unilever, Body Shop и Boots. «Разрешение тестирования косметики на животных окажется сокрушительным ударом для миллионов людей, которые годами поддерживали кампании по прекращению этой ужасной практики», — заявил директор по устойчивому развитию Body Shop Кристофер Дэвис.
В числе ингредиентов, которые могут быть протестированы на животных, — гомосалат — солнцезащитное вещество используемое во многих тональных кремах и средствах по уходу за кожей. В малых дозах гомосалат безопасен, но о его влиянии на иммунную систему человека в более высоких концентрациях неизвестно.
Тестирование на животных косметики или ее ингредиентов было полностью запрещено в Великобритании с 1998 года. Испытания разрешались только в том случае, если польза от исследования перевешивала любые страдания животных, например, при производстве лекарств.