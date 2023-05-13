В Иркутской области уничтожили мемориал репрессированным полякам и литовцам

В селе Пивовариха Иркутской области демонтировали польский памятник и литовский крест в память о репрессированных в 1937 году. Об этом пишет издание «Тайка» со ссылкой на правозащитницу, автора исследования «Большой террор» Оксану Труфанову.
Она сказала, что монументы «якобы помещали какому‑то проходу чиновникам». О каких чиновниках идет речь и в чем конкретно их претензии, не уточняется.
Памятник и крест были установлены на пожертвования. Объект курировала служба по охране культурного наследия правительства Иркутской области.
Монументы стояли на месте массовых захоронений жертв сталинского террора. В 1930-е рядом с Пивоварихой находилась спецзона НКВД, где расстреливали политзаключенных. По оценкам исследователей, здесь были убиты 15-17 тыс. человек.
Массовые захоронения репрессированных обнаружили осенью 1989 года при содействии УКГБ, прокуратуры и местных ученых. Там открыли мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий «Пивовариха».
В апреле неизвестные уничтожили мемориал ссыльным полякам и литовцам в Кудымкарском районе Пермского края. Памятник установили в 2016 году на деньги родственников бывших польских и литовских спецпоселенцев. Министерство культуры края отказывалось регистрировать мемориал.