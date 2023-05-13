Daft Punk переиздали «Random Access Memories»

Daft Punk переиздали свой четвертый и последний альбом «Random Access Memories» в честь его десятилетия.
В новую версии пластинки вошли 35 минут неизданной ранее музыки, включая демо-аписи и ауттейки с сессий записи. Среди них — песня «Infinity Repeating», в записи которой принял участие фронтмен The Strokes Джулиан Касабланкас.
Помимо оригинального треклиста, включающего такие хиты, как «Get Lucky», новое издание содержит студийные ауттейки открывающей альбом композиции «Give Live Back To Music», вокодерные тесты «Lose Yourself To Dance» и песню «Horizon», которая ранее выходила только на японской версии CD.
После первого релиза «Random Access Memories» завоевал пять трофеев на церемонии «Грэмми» в 2014 году в номинациях «Альбом года», «Лучший электронный/танцевальный альбом» и «Лучший инжиниринг альбома, не классического».
Daft Punk образовали в 1993 году Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо в Париже. Впоследствии музыканты стали главными представителями французского хауса. На счету дуэта четыре альбома — «Homework», «Discovery», «Human After All» и «Random Access Memories». Кроме того, артисты создали саундтрек к фильму «Трон: Наследие» 2010 года.