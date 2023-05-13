Daft Punk переиздали «Random Access Memories»

Daft Punk образовали в 1993 году Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо в Париже. Впоследствии музыканты стали главными представителями французского хауса. На счету дуэта четыре альбома — «Homework», «Discovery», «Human After All» и «Random Access Memories». Кроме того, артисты создали саундтрек к фильму «Трон: Наследие» 2010 года.