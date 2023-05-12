В Госдуме предложили провести турнир для киберспортсменов с призовым фондом в 25 млн долларов

«Игры будущего» — это соревнования для киберспортсменов. Предполагается, что в нем примут участие 2000 профессиональных спортсменов, а призовой фонд составит 25 млн долларов.
Первый такой турнир будет проводиться по 16 новым дисциплинам — каким, не уточняется. Формат подразумевает использование «последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта».
В сообщении комитета уточняется, что в законопроекте прописан комплекс положений, которые необходимо принять для успешного проведения «Игр будущего». Авторы проекта намерены продвигать соревнования на международной арене.
Узнавайте первыми о главных новостях и событиях — в нашем телеграм канале
расскажите друзьям