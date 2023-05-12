Реклама
Новости

В Госдуме предложили провести турнир для киберспортсменов с призовым фондом в 25 млн долларов

Виктория Шанина
Сегодня в 17:43

В Госдуму внесли законопроект о проведении «Игр будущего» в Казани в 2024 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на думский комитет по физкультуре и спорту.

«Игры будущего» — это соревнования для киберспортсменов. Предполагается, что в нем примут участие 2000 профессиональных спортсменов, а призовой фонд составит 25 млн долларов.

Первый такой турнир будет проводиться по 16 новым дисциплинам — каким, не уточняется. Формат подразумевает использование «последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта».

В сообщении комитета уточняется, что в законопроекте прописан комплекс положений, которые необходимо принять для успешного проведения «Игр будущего». Авторы проекта намерены продвигать соревнования на международной арене.

расскажите друзьям
теги
Госдума
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»