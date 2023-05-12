Россияне смогут отслеживать углеродный след от личного автомобиля в приложении

«Каждый автовладелец получит возможность в режиме онлайн добровольно передавать обезличенную информацию об углеродном следе своего автомобиля. Это даст возможность собрать детальную, сегментированную информацию о загрязнении окружающей среды с привязкой к любой местности, включая конкретную улицу города в точное время. Информация может быть использована экологическими организациями для решения текущих задач», — заключили в пресс-службе.