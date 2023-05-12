Россияне смогут отслеживать углеродный след от личного автомобиля в приложении

В мобильном приложении Simble в ближайшее время появится функция отслеживания углеродного следа от своего автомобиля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу НТИ «Автонет».
«Автовладельцы смогут отследить углеродный след своего автомобиля. Такую информацию сообщит им цифровой двойник их транспортного средства», — заявили в пресс-службе.
Данные приложению будет предоставлять InsureTech-провайдер на основе информации цифровой модели пользователя, который зарегистрируется в приложении, — ее предоставляют сенсоры смартфона в моменты движения транспортного средства. Анализировать данные об углеродном следе будут только с согласия автовладельца.
«Агрегированная информация с помощью алгоритмов искусственного интеллекта совмещается с техническими характеристиками транспортного средства, и на основе проведенного анализа платформа прогнозирует выделяемый углеродный след машины за определенный период времени», — сказали в компании «Автонет».
Для каждого пользователя будет персональный прогноз загрязнения окружающей среды. Помимо времени, проведенного в машине, будет учитываться также практика использования автомобиля, включая манеру вождения.
Чтобы данные об углеродном следе были достоверными, необходимо пользоваться приложением хотя бы 2–3 месяца. Сама функция будет бесплатной.
В Simble считают, что новая опция будет полезна не только для владельцев, но и для более точной оценки загрязнения окружающей среды в России.
«Каждый автовладелец получит возможность в режиме онлайн добровольно передавать обезличенную информацию об углеродном следе своего автомобиля. Это даст возможность собрать детальную, сегментированную информацию о загрязнении окружающей среды с привязкой к любой местности, включая конкретную улицу города в точное время. Информация может быть использована экологическими организациями для решения текущих задач», — заключили в пресс-службе.