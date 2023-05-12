Фэшн-шоу Victoria’s Secret превратится в полнометражный фильм. Он выйдет осенью 2023 года

Модный бренд Victoria’s Secret выпустит полнометражный фильм по мотивам своего знаменитого фэшн-шоу, от проведения которого компания отказалась пять лет назад. Об этом сообщил Hypebeast.
Осенью 2023 года на экраны выйдет картина «The Victoria’s Secret World Tour» («Мировой тур Victoria’s Secret»). Она, как обещают создатели «объединит моду, кино, искусство и культуру» в попытке возродить некогда популярное шоу.
В ленте примут участие 20 креативных специалистов, которые выступят кураторами проектов в таких городах как Богота, Лагос, Лондон и Токио. Они представят в фильме свои дизайн-работы, а также новые творения Victoria’s Secret.
Фильм покажет весь закулисный процесс в ходе создания коллекций и подготовки к показам. «Этот фильм — высшее выражение трансформации бренда Victoria’s Secret», — заявил ведущий креативный директор компании Рауль Мартинес.
Он отметил, что картина продемонстрирует «моду, гламур и развлечения с отсылкой к любимой иконографии прошлого, но в смелом, переосмысленном ключе». Проект сосредоточится на работе с женскими индивидуальностями.
Вероятно, лента станет попыткой бренда перепридумать себя и улучшить свой имидж, существенно пострадавший в последние годы из‑за скандалов. В 2018 году глава отдела маркетинга Victoria’s Secret высказался против участия трансгендерных моделей в показах, а также против так называемых плюс-сайз-моделей.
В 2020 году репутация Victoria’s Secret пострадала еще сильнее. Тогда на экраны вышел документальный сериал «Victoria’s Secret: Ангелы и демоны». Он рассказал об упадке марки и его вкладе в установление пагубных стандартов красоты, а также связях гендиректора L Brands Леса Векснера с обвиняемым в торговле людьми Джеффри Эпштейном.