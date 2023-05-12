Фэшн-шоу Victoria’s Secret превратится в полнометражный фильм. Он выйдет осенью 2023 года

В 2020 году репутация Victoria’s Secret пострадала еще сильнее. Тогда на экраны вышел документальный сериал «Victoria’s Secret: Ангелы и демоны». Он рассказал об упадке марки и его вкладе в установление пагубных стандартов красоты, а также связях гендиректора L Brands Леса Векснера с обвиняемым в торговле людьми Джеффри Эпштейном.