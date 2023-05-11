Реклама
Новости

В сети появился трейлер фильма «Моя большая греческая свадьба 3»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:45

На ютуб-канале Focus Features опубликовали трейлер фильма «Моя большая греческая свадьба 3», который выйдет на экраны 8 сентября. Режиссером картины выступила Ниа Вардалос.

В новой части франшизы ее героиня Тула отправится в деревню, где провел детство ее отец. Вместе с ней в путешествие по Греции отправится вся ее семья. Ей предстоит отыскать лучших друзей умершего родственника.

Судя по трейлеру, поездка семейства окажется незабываемой. Герои обнаружат дальних родственников, погрузятся в традиции и быт греческой деревни, а также станут еще ближе друг к другу.

Актерский состав фильма составят Ниа Вардалос, Джон Корбетт, Луи Мэндилор, Елена Кампурис, Мария Вакрацис, Андреа Мартин, Джия Каридес, Джоуи Фатоне, Лэйни Казан, Элиас Какавас и Мелина Коцелу.

расскажите друзьям
люди
Джон КорбеттЕлена КампурисАндреа МартинЛэйни Казан
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»