В сети появился трейлер фильма «Моя большая греческая свадьба 3»

На ютуб-канале Focus Features опубликовали трейлер фильма «Моя большая греческая свадьба 3», который выйдет на экраны 8 сентября. Режиссером картины выступила Ниа Вардалос.
В новой части франшизы ее героиня Тула отправится в деревню, где провел детство ее отец. Вместе с ней в путешествие по Греции отправится вся ее семья. Ей предстоит отыскать лучших друзей умершего родственника.
Судя по трейлеру, поездка семейства окажется незабываемой. Герои обнаружат дальних родственников, погрузятся в традиции и быт греческой деревни, а также станут еще ближе друг к другу.
Актерский состав фильма составят Ниа Вардалос, Джон Корбетт, Луи Мэндилор, Елена Кампурис, Мария Вакрацис, Андреа Мартин, Джия Каридес, Джоуи Фатоне, Лэйни Казан, Элиас Какавас и Мелина Коцелу.