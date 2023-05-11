В 2022 году число беженцев внутри своих стран увеличилось до рекордных значений

По данным IDMC, две основные причины перемещений людей внутри страны — мировые конфликты, в том числе военный на территории Украины, и стихийные бедствия — из‑за них свои дома вынужденно покинули 62,5 млн и 8,7 млн человек соответственно. При этом в 2022 году количество случаев внутреннего перемещения, каждый из которых мог включать несколько человек, достигло 60,9 млн, говорится в докладе.