В 2022 году число беженцев внутри своих стран увеличилось до рекордных значений

К концу 2022 года число внутренне перемещенных лиц в мире достигло 71,1 млн человек, говорится в докладе Центра мониторинга внутренних перемещений (IDMC). В прошлом году число перемещений стало рекордным и резко увеличилось примерно на 20% по сравнению с 2021-м (59,2 млн).
Специалисты изучили данные из 110 стран и территорий, где граждане вынужденно покинули место своего жительства и переехали в более безопасные регионы внутри страны. Также отдельно учитывались случаи перемещения сразу нескольких человек.
По данным IDMC, две основные причины перемещений людей внутри страны — мировые конфликты, в том числе военный на территории Украины, и стихийные бедствия — из‑за них свои дома вынужденно покинули 62,5 млн и 8,7 млн человек соответственно. При этом в 2022 году количество случаев внутреннего перемещения, каждый из которых мог включать несколько человек, достигло 60,9 млн, говорится в докладе.
За год больше всего свои дома покидали граждане Украины (16,9 млн), Демократической Республики Конго (4 млн), Эфиопии (2 млн), Мьянмы (Бирмы, 1 млн), Колумбии (339 тыс.) и Судана (314 тыс.), Буркина-Фасо (438 тыс.), Йемена (276 тыс.), Сирии (171 тыс.) и Кыргызстана (166 тыс.).
Больше всего случаев внутренних перемещений из‑за стихийных бедствий зарегистрировано в Пакистане (8 млн), Филиппинах (5,4 млн), Китае (3,6 млн), Индии (2,5 млн), Нигерии (2,4 млн), а также США (675 тыс.).