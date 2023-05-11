В Австралии предложили отстреливать кенгуру, пока они не начали умирать от голода

Кенгуру охраняются в Австралии, но наиболее распространенные виды не находятся под угрозой исчезновения — это означает, что их можно отстреливать, но требуется разрешение правительства. Каждый год до 5 млн кенгуру отстреливаются в животных хозяйствах, которые разводят их ради мяса, корма для домашних животных и шкур. Защитники животных выступают против забоя кенгуру: Nike уже отказалась от своего единственного поставщика кожи кенгуру в 2021 году и прекратит производство любых продуктов из этого материала в 2023-м.