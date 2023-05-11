В Австралии предложили отстреливать кенгуру, пока они не начали умирать от голода

Эколог Кэтрин Мозби заявила о необходимости отстреливать в Австралии кенгуру, передает Channel News Asia. Австралийские кенгуру могут погибнуть в катастрофическом количестве, если их демографический бум не будет остановлен, предупредили экологи.
Из‑за сезонов дождей и достаточного количества корма численность кенгуру может увеличиться на десятки миллионов. Но, по словам Мозби, когда закончится еда, они будут массово умирать от голода. «Они умирают от голода. Ходят в общественные туалеты и едят туалетную бумагу или лежат на дороге, голодая, пока их детишки пытаются прокормиться», — добавила она.
Мозби заявила, что самый лучший способ спасти кенгуру от вымирания во время засухи — это отстреливать их, чтобы контролировать численность. «Если бы мы рассматривали их как ресурс и управляли ими таким образом, у нас не было бы тех катастрофических смертей, которые мы наблюдаем», — объяснила эколог.
Кенгуру охраняются в Австралии, но наиболее распространенные виды не находятся под угрозой исчезновения — это означает, что их можно отстреливать, но требуется разрешение правительства. Каждый год до 5 млн кенгуру отстреливаются в животных хозяйствах, которые разводят их ради мяса, корма для домашних животных и шкур. Защитники животных выступают против забоя кенгуру: Nike уже отказалась от своего единственного поставщика кожи кенгуру в 2021 году и прекратит производство любых продуктов из этого материала в 2023-м.