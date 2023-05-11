В усадьбе Чехова 20 театров покажут свои спектакли в рамках «Мелиховской весны»

«Чехов — знаковая фигура для Московского Художественного театра и вместе с тем постоянная связующая нить нашего театра и музея-заповедника „Мелихово“. В Мелихове была написана чеховская „Чайка“, на сцене Художественного театра она взмыла ввысь к недосягаемым высотам, перевернув впоследствии каноны и традиции всего мирового драматического театра. Эта незримая связь длится многие годы, а теперь станет еще крепче. Большая радость и огромная ответственность быть одновременно руководителем театра, носящего имя Чехова, и принять художественное руководство старейшим в стране фестивалем, посвященным творчеству великого писателя. Фестивалем, показывающим, какой Чехов сегодня».

Константин Хабенский