В усадьбе Чехова 20 театров покажут свои спектакли в рамках «Мелиховской весны»

С 19 по 28 мая в подмосковной усадьбе Антона Павловича Чехова пройдет 23-й международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». В этом году свои спектакли представят 20 театральных коллективов со всей России, как профессиональных, так и студенческих, рассказали «Афише Daily» организаторы мероприятия.
Начиная с этого года художественным руководителем фестиваля будет худрук МХТ Константин Хабенский. Традиционно все постановки в рамках «Мелиховской весны» будут поставлены по произведениям Чехова или посвящены писателю.
Фестиваль откроет «Ландшафтный театр», который будет впервые представлен в Мелихове. Это короткие спектакли на открытом воздухе, подготовленные командой МХТ им. Чехова под руководством Хабенского. Также театр завершит «Мелиховскую весну» спектаклем «Моя жизнь» режиссера Сергея Тонышева по одноименной повести.
Среди других театров, участвующих в фестивале: «Школа драматического искусства» и «Театр „Мастерских“» из Москвы, Владимирский академический областной драматический театр, Рязанский государственный театр драмы, Воркутинский драматический театр имени Б.А.Мордвинова, Севастопольский и Нижегородский театры юного зрителя, «Цехъ театр» и Российский государственный институт сценических искусств из Санкт-Петербурга, а также подмосковные театры — Истринский драматический театр, театр «Чеховская студия» музея-заповедника «Мелихово» и другие.
Также в рамках «Мелиховской весны» проходит специальная программа «Чехов+», посвященная еще одному автору. На майском фестивале в спецпрограмме будут представлены спектакли по произведениям А.Н.Островского, 200-летний юбилей которого отмечается в этом году. Постановки по пьесам Островского покажут московская «Школа драматического искусства», пермский театр «У моста», петербургский театр «Суббота», Вологодский драматический театр и Серпуховский музыкально-драматический театр.
Помимо спектаклей профессиональных театров в афише фестиваля есть несколько постановок студентов театральных вузов и выпускников училищ, в том числе Высшей школы сценических искусств К.Райкина и Российской государственной специализированной академии искусств.
Показы пройдут на новой открытой сцене с увеличенным крытым зрительным залом, которая появится на поляне «Крыжовник», а также в мелиховской Театральной избе и на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра.
Специальным мероприятием фестиваля станет показ спектакля «Медведь. Чехов. Предложение» по произведениям А.П.Чехова на жестовом языке. Его представят неслышащие студенты выпускного курса театрального факультета Российской государственной специализированной академии искусств из Москвы.
В состав экспертного совета фестиваля входят заслуженный артист России, артист театра «Чеховская студия» музея-заповедника А.П.Чехова «Мелихово» Юрий Голышев, историк театра и театральный критик Нина Шалимова, редактор журнала «Вопросы театра. Просцениум» Государственного института искусствознания, кандидат искусствоведения Марина Тимашева, президент Фонда Олега Ефремова, критик Анастасия Ефремова, а также театральный критик Ксения Стольная.