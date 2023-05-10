«Я пытался рассказать эту выдающуюся историю на протяжении более 18 последних лет. Она жесткая, жестокая, имеет два несовершенных и фантастических персонажа, и совершенно ничего не скрывает. Я обожаю ее!» Нигде больше нет ничего подобного, даже близко!» — заявил Кассаветис.