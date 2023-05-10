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Николай Костер-Вальдау преследует участников сатанистского культа в трейлере фильма «Бог — это пуля»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:44

На ютуб-канале XYZ Films опубликовали трейлер фильма «Бог — это пуля» («God is a Bullet»), главную роль в котором исполнил звезда сериала «Игра престолов» Николай Костер-Вальдау.

Актер сыграл детектива Боба Хайтауэра, семью которого атакуют участники сатанистского культа. Они убивают бывшую жену героя и похищают его дочь. Чтобы спасти девочку, Боб уходит из полиции и проникает в секту.

Хайтауэр намерен выследить харизматичного лидера культа по имени Сайрус. Помочь в этом ему собирается единственная женщина, которой удалось сбежать из секты — Кейс Хардин.

Фильм снял Ник Кассаветис, известный по лентам «Дневник памяти» и «Альфа Дог». «Бог — это пуля» стал первым кинопроектом режиссера с 2015 года. Картина основана на романе Бостона Терана.

«Я пытался рассказать эту выдающуюся историю на протяжении более 18 последних лет. Она жесткая, жестокая, имеет два несовершенных и фантастических персонажа, и совершенно ничего не скрывает. Я обожаю ее!» Нигде больше нет ничего подобного, даже близко!» — заявил Кассаветис.

Он снял в картине, помимо Костера-Вальдау, Майку Монро, Джейми Фокса, Карла Глусмана, Джануари Джонс, Пола Йоханссона и Дэвида Торнтона. Фильм выйдет на экранах кинотеатров 23 июня, а на диджитал-платформах — 11 июля.

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Николай Костер-ВальдауНик КассаветисМайка МонроДжейми ФоксКарл ГлусманПол ЙоханссонДэвид Торнтон
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