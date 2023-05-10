На ютуб-канале XYZ Films опубликовали трейлер фильма «Бог — это пуля» («God is a Bullet»), главную роль в котором исполнил звезда сериала «Игра престолов» Николай Костер-Вальдау.
Актер сыграл детектива Боба Хайтауэра, семью которого атакуют участники сатанистского культа. Они убивают бывшую жену героя и похищают его дочь. Чтобы спасти девочку, Боб уходит из полиции и проникает в секту.
Хайтауэр намерен выследить харизматичного лидера культа по имени Сайрус. Помочь в этом ему собирается единственная женщина, которой удалось сбежать из секты — Кейс Хардин.
Фильм снял Ник Кассаветис, известный по лентам «Дневник памяти» и «Альфа Дог». «Бог — это пуля» стал первым кинопроектом режиссера с 2015 года. Картина основана на романе Бостона Терана.
«Я пытался рассказать эту выдающуюся историю на протяжении более 18 последних лет. Она жесткая, жестокая, имеет два несовершенных и фантастических персонажа, и совершенно ничего не скрывает. Я обожаю ее!» Нигде больше нет ничего подобного, даже близко!» — заявил Кассаветис.
Он снял в картине, помимо Костера-Вальдау, Майку Монро, Джейми Фокса, Карла Глусмана, Джануари Джонс, Пола Йоханссона и Дэвида Торнтона. Фильм выйдет на экранах кинотеатров 23 июня, а на диджитал-платформах — 11 июля.