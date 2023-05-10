Александр Хинштейн попросил Генпрокуратуру разобраться, почему Красную Поляну не украсили к 9 мая

Депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил Генпрокуратуру и администрацию Краснодарского края разобраться, почему курорт Красная Поляна не украсили к 9 мая. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
По информации Хинштейна, администрация курорта «якобы запретила отмечать в местных отелях День Победы и размещать праздничную символику». Такие данные передали депутату отдыхающие.
Они сообщили, что руководство двух гостиниц состалось на некое письменное указание и «политику нейтралитета». «Такое историческое беспамятство надо лечить», — посчитал Хинштейн.
«Поразительно, но и в мэрии Сочи не удивели в том ничего предосудительного. В ответ на жалобу в официальный телеграм-канал администрации людям сообщили, что „возложение цветов и памятные акции проходят у памятников военной истории“», — добавил парламентарий.
В пресс-службе Красной Поляны заявили, что ежегодно отмечают День Победы и поздравляют живущих неподалеку ветеранов. «Мы с глубоким почтением и уважением относимся к героям Великой Отечественной войны», — подчеркнули там.
«В День Победы сотрудники курорта приняли участие в возложении цветов на мемориале памяти погибшим воинам на перевале Аишхо и мемориале погибшим воинам из села Эсто-Садок. Также 9 мая в культурном центре „Амфитеатр 960“ курорта Красная Поляна для гостей и сотрудников курорта был организован показ кинофильма „В бой идут одни старики“», — пояснили в пресс-службе.
Также там отметили, что все гости курорта могли получить георгиевские ленты. Их, как заявили в пресс-службе Красной Поляны, выдавали всем желающим.