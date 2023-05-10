Александр Хинштейн попросил Генпрокуратуру разобраться, почему Красную Поляну не украсили к 9 мая

«Поразительно, но и в мэрии Сочи не удивели в том ничего предосудительного. В ответ на жалобу в официальный телеграм-канал администрации людям сообщили, что „возложение цветов и памятные акции проходят у памятников военной истории“», — добавил парламентарий.