«Грязные деньги»: экоактивисты бросили торт в председателя набсовета Volkswagen

Протестующие выступали против принудительного труда уйгуров. Они также обвиняли компанию в том, что она продает слишком много автомобилей. По мнению активистов, выбросы CO2 транспортом достигли угрожающих масштабов, и Volkswagen мог бы внести положительный вклад в изменение ситуации.