«Грязные деньги»: экоактивисты бросили торт в председателя набсовета Volkswagen

Активисты пробрались на собрание акционеров Volkswagen и бросили торт в председателя наблюдательного совета компании Вольфганга Порше. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Торт пролетел мимо председателя набсовета концерна Ганса Дитера Печа. Всего на собрании присутствовали около 10 защитников окружающей среды, одна из активисток пришла топлес с надписью «Грязные деньги» на спине.
Протестующие выступали против принудительного труда уйгуров. Они также обвиняли компанию в том, что она продает слишком много автомобилей. По мнению активистов, выбросы CO2 транспортом достигли угрожающих масштабов, и Volkswagen мог бы внести положительный вклад в изменение ситуации.
Параллельно акции протеста проходили на улице. Представители группы «Последнее поколение» перекрыли движение к месту проведения собрания акционеров.
После инцидента компания Volkswagen выразила готовность к конструктивному диалогу и отреагировала на срыв общего собрания акционеров. По словам производителя, мирные протесты являются демократическим средством свободного выражения мнений. Однако повреждение чужой собственности и вмешательство в права других людей, а также возможная угроза здоровью участников, противоречат этому.