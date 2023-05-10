Абигейл Бреслин, Тим Рот и Аарон Экхарт появятся в экшн-триллере «Classified»

Американские актеры Абигейл Бреслин («Маленькая мисс Счастье») и Аарон Экхарт («Чудо на Гудзоне»), а также британец Тим Рот («Обмани меня») появятся в экшн-триллере «Classified». Об этом сообщил Deadline.
Основная часть съемок уже завершилась на Мальте. Проектом занимается компания Film Bridge International и нидерландский режиссер Роэл Рейн («Halo», «Кулаки возмездия»). Сценарий фильма написал Боб ДеРоза.
Он рассказал историю, в которой переплетаются темы международного шпионажа и отношений отца и дочери. Экхарт исполнил роль ветерана ЦРУ, который почти два десятилетия получал заказы на убийство людей через раздел объявлений в газетах.
Бреслин сыграла давно потерянную дочь героя, которая работает аналитиком на британскую разведку и выслеживает отца, чтобы сообщить тому шокирующую новость. Босс мужчины умер много лет назад, а его подразделение давно закрыли.
Отцу и дочери предстоит вместе отправиться на задание в поисках правды о том, чьи заказы столько лет выполнял персонаж Экхарта. Когда картина об их приключениях выйдет на экраны, пока неясно.
Продюсерами проекта стали Эллен Вандер, Джордан Дикстра, Габриэль Георгиев, а также Джек Кристиан, Ди Джей МакФерсон, Джонатан Тейлор, Саймон Фосетт, Мохамммед Аль Рафи и Гэри Майкл Уолтерс.