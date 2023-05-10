Посмотрите первый трейлер «Переполненной комнаты» с Томом Холландом и Амандой Сейфрид

Apple TV опубликовал дебютный трейлер сериала «Переполненная комната», созданного по мотивам «Таинственной истории Билли Миллигана» Дэниела Киза. Премьера запланирована на 9 июня.
Первый сезон сериала расскажет о Дэнни Салливане — мужчине со множественными расстройствами личности, а также о враче Рие, которая пытается ему помочь. Следующие сезоны шоу будут посвящены другим людям с необычными психическими заболеваниями.
Главную роль в сериале исполнили Том Холланд и Аманда Сейфрид. Также в сериале снялись Эмми Россам («Бесстыжие»), Уилл Чейз («Очень странные дела»), Томас Садоски («Джон Уик-2»), Закари Голингер («Барри»), Кристофер Эбботт («Человек на Луне») и другие.
В качестве режиссера и шоураннера выступит Акива Голдсман, сценарист «Кода да Винчи», «Я, робот», «Игр разума» и «Практической магии».