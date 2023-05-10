Sound Up проведет концерт, посвященный репертуару для перкуссионных инструментов

В один вечер прозвучат два концерта с отличными друг от друга программами. Среди музыкальных героев — один из изобретателей репетитивного минимализма Стив Райх с его иконической партитурой «Drumming», поэт простоты и аскетизма Дэвид Лэнг, перкуссионист-новатор Джейсон Трётинг и пионер американской компьютерной музыки Пол Ланский.