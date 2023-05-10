Sound Up проведет концерт, посвященный репертуару для перкуссионных инструментов

24 мая в Москве фестиваль актуальной музыки Sound Up совместно с ансамблем Percarus Group представят концертную программу, посвященную современному репертуару для перкуссионных инструментов. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
В один вечер прозвучат два концерта с отличными друг от друга программами. Среди музыкальных героев — один из изобретателей репетитивного минимализма Стив Райх с его иконической партитурой «Drumming», поэт простоты и аскетизма Дэвид Лэнг, перкуссионист-новатор Джейсон Трётинг и пионер американской компьютерной музыки Пол Ланский.
Программу исполнят участники объединения Percarus Group, основанного артистами ГАСО им. Е.Светланова — Владимиром Тереховым и Михаилом Путковым. На их счету десятки российских премьер, а среди творческих партнеров были исполнительница на маримбе Кэйко Абэ, выдающийся вибрафонист Эммануэль Сежурне и другие звезды музыкальной сцены.
Концерт пройдет на сцене ДК «Рассвет» — площадки, которая успешно продвигает современную академическую музыку в столице. Узнать подробнее и приобрести билеты можно на «Афише».