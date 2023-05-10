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Sound Up проведет концерт, посвященный репертуару для перкуссионных инструментов

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:43

24 мая в Москве фестиваль актуальной музыки Sound Up совместно с ансамблем Percarus Group представят концертную программу, посвященную современному репертуару для перкуссионных инструментов. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В один вечер прозвучат два концерта с отличными друг от друга программами. Среди музыкальных героев — один из изобретателей репетитивного минимализма Стив Райх с его иконической партитурой «Drumming», поэт простоты и аскетизма Дэвид Лэнг, перкуссионист-новатор Джейсон Трётинг и пионер американской компьютерной музыки Пол Ланский.

Программу исполнят участники объединения Percarus Group, основанного артистами ГАСО им. Е.Светланова — Владимиром Тереховым и Михаилом Путковым. На их счету десятки российских премьер, а среди творческих партнеров были исполнительница на маримбе Кэйко Абэ, выдающийся вибрафонист Эммануэль Сежурне и другие звезды музыкальной сцены.

Концерт пройдет на сцене ДК «Рассвет» — площадки, которая успешно продвигает современную академическую музыку в столице. Узнать подробнее и приобрести билеты можно на «Афише».

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Владимир ТереховСтив Райх
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