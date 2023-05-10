Педро Паскаль сыграет в хорроре от режиссера «Варвара»

Подробности сюжета и роль Паскаля пока не раскрываются. Известно лишь, что сюжет состоит из нескольких переплетенных между собой историй, а одним из источников вдохновения стала «Магнолия» режиссера Пола Томаса Андерсона. Снимать картину планируют осенью.