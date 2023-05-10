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Педро Паскаль сыграет в хорроре от режиссера «Варвара»

Максим Саблин
Сегодня в 12:50

Педро Паскаль сыграет в новом хорроре «Weapons» автора «Варвара» Зака Креггера, узнало издание The Hollywood Reporter. Креггер также напишет сценарий новой картины.

Подробности сюжета и роль Паскаля пока не раскрываются. Известно лишь, что сюжет состоит из нескольких переплетенных между собой историй, а одним из источников вдохновения стала «Магнолия» режиссера Пола Томаса Андерсона. Снимать картину планируют осенью.

Кроме режиссуры и сценария, Креггер займется продакшеном «Weapons» вместе с командой, работавшей над «Варваром».

При бюджете в 4,5 млн долларов «Варвар» заработал 45,4 млн в мировом прокате, а также заслужил позитивные оценки критиков (сейчас у фильма оценка в 93% на Rotten Tomatoes).

На фоне успеха хоррора за «Weapons» развернулась борьба между сразу несколькими голливудскими студиями, отмечает THR. В ней победила New Line Cinema, гарантировавшая Креггеру одобрение любой версии новой картины и релиз в кинотеатрах, что редко случается в Голливуде.

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Педро ПаскальТомас Андерсон
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