Педро Паскаль сыграет в хорроре от режиссера «Варвара»

Педро Паскаль сыграет в новом хорроре «Weapons» автора «Варвара» Зака Креггера, узнало издание The Hollywood Reporter. Креггер также напишет сценарий новой картины.
Подробности сюжета и роль Паскаля пока не раскрываются. Известно лишь, что сюжет состоит из нескольких переплетенных между собой историй, а одним из источников вдохновения стала «Магнолия» режиссера Пола Томаса Андерсона. Снимать картину планируют осенью.
Кроме режиссуры и сценария, Креггер займется продакшеном «Weapons» вместе с командой, работавшей над «Варваром».
При бюджете в 4,5 млн долларов «Варвар» заработал 45,4 млн в мировом прокате, а также заслужил позитивные оценки критиков (сейчас у фильма оценка в 93% на Rotten Tomatoes).
На фоне успеха хоррора за «Weapons» развернулась борьба между сразу несколькими голливудскими студиями, отмечает THR. В ней победила New Line Cinema, гарантировавшая Креггеру одобрение любой версии новой картины и релиз в кинотеатрах, что редко случается в Голливуде.