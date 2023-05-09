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Вышел первый взгляд на фильм «Птичий короб. Барселона» с Марио Касасом в главной роли

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:43

Netflix выпустил первый взгляд на фильм «Птичий короб. Барселона». Премьера состоится 14 июля.

Действие ленты развернется в испанской Барселоне. Себастьян и его маленькая дочка Анна должны будут пройти собственный путь выживания на пустынных улицах.

«По мере того, как они знакомятся и заключают союз с другими выжившими, пробираясь к безопасному убежищу, нарастает угроза, более зловещая, чем невидимые существа», — говорится в официальном синопсисе.

В ленте снимутся Марио Касас, Джорджина Кэмпбелл, Диего Кальва, Алехандра Говард, Наиля Шуберт, Патрик Криадо, Селия Фрейхейро и Гонсало де Кастро, а также Лола Дуэньяс, Мишель Женнер и Леонардо Сбаралья.

Грядущий фильм станет расширением вселенной «Птичьего короба». В качестве сценаристов и режиссеров выступят Алекс и Дэвид Пасторы («Голова). Продюсеры оригинальной киноленты Дилан Кларк и Крис Морган вернутся к работе над спин-оффом совместно с Адрианом Герра и Нурией Вальс.

Оригинальный «Птичий короб» вышел на Netflix 21 декабря 2018 года и сразу поставил рекорд сервиса по просмотрам за одну неделю. В нем снялись Сандра Баллок, Сара Полсон, Роза Салазар, Даниель Макдональд и Джон Малкович.

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Марио КасасДжорджина КэмпбеллПатрик КриадоЛола ДуэньясМишель Женнер
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