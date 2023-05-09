Реклама
Новости

Актеры из сериала «Такси» воссоединились спустя 40 лет

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:43

Актерский состав сериала «Такси» воссоединился спустя 40 лет после окончания проекта. Фото со встречи опубликовал в своих соцсетях исполнитель главной роли Тони Данца.

«Очень люблю этих людей», — написал он. На фотографиях Данца, Кэрол Кейн, Кристофер Ллойд и Джадд Хирш сидят за столиком в ресторане. Ллойд прокомментировал снимки так: «Что, черт возьми, здесь происходит?»

Сериал «Такси» созданный Джеймсом Л.Бруксом, Стэном Дэниелсом, Дэвидом Дэвисом и Эд.Вайнбергером, рассказывает о группе водителей, работающих в вымышленной компании Sunshine Cab Company.

Премьера проекта состоялась в 1978 году на канале ABC, последняя серия увидела свет 15 июня 1983 года. За время своего существования «Такси» было номинировано на 31 премию «Эмми» и взяло 18 трофеев.

расскажите друзьям
люди
Кристофер ЛлойдТони ДанцаДжадд ХиршСтэн ДэниелсДэвид Дэвис
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»