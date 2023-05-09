Актеры из сериала «Такси» воссоединились спустя 40 лет

Актерский состав сериала «Такси» воссоединился спустя 40 лет после окончания проекта. Фото со встречи опубликовал в своих соцсетях исполнитель главной роли Тони Данца.
«Очень люблю этих людей», — написал он. На фотографиях Данца, Кэрол Кейн, Кристофер Ллойд и Джадд Хирш сидят за столиком в ресторане. Ллойд прокомментировал снимки так: «Что, черт возьми, здесь происходит?»
Сериал «Такси» созданный Джеймсом Л.Бруксом, Стэном Дэниелсом, Дэвидом Дэвисом и Эд.Вайнбергером, рассказывает о группе водителей, работающих в вымышленной компании Sunshine Cab Company.
Премьера проекта состоялась в 1978 году на канале ABC, последняя серия увидела свет 15 июня 1983 года. За время своего существования «Такси» было номинировано на 31 премию «Эмми» и взяло 18 трофеев.