Реклама
Новости

Том Хиддлстон и Марк Хэмилл снимутся в новой экранизации Стивена Кинга «Жизнь Чака»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:23

Том Хиддлстон и Марк Хэмилл исполнят главные роли в новой экранизации Стивена Кинга «Жизнь Чака». Об этом сообщает Deadline.

Хиддлстон будет играть главного героя, а Хэмилл исполнит роль его дедушки Альби. Режиссером адаптации выступит Майк Флэнаган, который ранее работал над фильмами «Доктор Сон» и «Призрак дома на холме». Он также напишет сценарий и спродюсирует ленту вместе с Тревором Мэйси («Призраки Хилл — Хауса»).

«Жизнь Чака» — рассказ из антологии Кинга «Если кровоточит» 2020 года. Сюжет посвящен биографии Чарльза Кранца в обратном порядке, начиная с его смерти от опухоли мозга в 39 лет и заканчивая его детством в доме с приведениями.

Книга «Если кровоточит» получила положительные отзывы от американских критиков. Права на экранизации сразу же разобрали студии: Netflix купил права на фильм по рассказу «Телефон мистера Харригана», а Бен Стиллер — на картину по рассказу «Крыса».

расскажите друзьям
теги
Netflix
люди
Том ХиддлстонСтивен КингМарк ХэмиллМайк ФлэнаганБен Стиллер
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»