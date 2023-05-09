Том Хиддлстон и Марк Хэмилл снимутся в новой экранизации Стивена Кинга «Жизнь Чака»

«Жизнь Чака» — рассказ из антологии Кинга «Если кровоточит» 2020 года. Сюжет посвящен биографии Чарльза Кранца в обратном порядке, начиная с его смерти от опухоли мозга в 39 лет и заканчивая его детством в доме с приведениями.