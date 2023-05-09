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«Джонас, нам нужна ваша помощь»: вышел трейлер сиквела «Мэг»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:00

Warner Bros. опубликовал дебютный трейлер сиквела «Мэг» с Джейсоном Стэтемом в главной роли. Премьера ленты состоится 4 августа.

Картина с подзаголовком «Впадина» основана на одноименном романе Стива Альтена 1997 года, который вошел в цикл «Вселенная Мэг». В трейлере Джонас Тейлор встречается лицом к лицу с тремя мегалодонами — доисторическими акулами.

Помимо Стэтема, в фильме снимаются Ву Джин, Сиенна Гиллори, Клифф Кертис, Скайлер Сэмюэлс, Шуя София Цай, Мелиссанти Махут, Серхио Перис-Менчета и Пейдж Кеннеди. Ли Бинбин, которая снималась в первой ленте, не будет участвовать в продолжении.

В качестве режиссера выступил Бен Уитли, снявший «Высотку» и картину «Доктор Кто: Глубокий вдох» (1-я серия 8-го сезона сериала «Доктор Кто», премьера которой в кинотеатрах).

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Джейсон СтэтемКлифф КертисПейдж КеннедиБен Уитли
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