«Джонас, нам нужна ваша помощь»: вышел трейлер сиквела «Мэг»

Картина с подзаголовком «Впадина» основана на одноименном романе Стива Альтена 1997 года, который вошел в цикл «Вселенная Мэг». В трейлере Джонас Тейлор встречается лицом к лицу с тремя мегалодонами — доисторическими акулами.