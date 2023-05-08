Мировые сборы «Стражей Галактики 3» превысили 280 млн долларов в первые выходные

HR отмечает, что сиквелы фильмов про героев Marvel редко собирают меньше своих предшественников, хотя такое уже и случалось с «Мстителями: Эра Альтрона» и вышедшей в пандемию «Черной Пантеров: Ваканда навсегда». А вот недавний «Человек-муравей и Оса: Квантомания» собрал больше предыдущей части франшизы, но в целом выступил неудачно, собрав меньше прошлых фильмов и не дотянув до 500 млн долларов при бюджете в 200 млн.