Мировые сборы «Стражей Галактики 3» превысили 280 млн долларов в первые выходные

В мировом прокате «Стражи Галактики 3» собрали 282,1 млн долларов всего за три дня в кинотеатрах, пишет CNBC. Как подчеркивает издание Hollywood Reporter, аналитики предсказывали новому фильму старт в 168 млн долларов, и результат оказался значительно выше ожиданий.
При этом в американском прокате касса фильма немного не дотянула до прогноза. Фильм собрал лишь 114 млн долларов на домашнем рынке при ожиданиях в 120 млн и сборах второй части в 146 млн.
HR отмечает, что сиквелы фильмов про героев Marvel редко собирают меньше своих предшественников, хотя такое уже и случалось с «Мстителями: Эра Альтрона» и вышедшей в пандемию «Черной Пантеров: Ваканда навсегда». А вот недавний «Человек-муравей и Оса: Квантомания» собрал больше предыдущей части франшизы, но в целом выступил неудачно, собрав меньше прошлых фильмов и не дотянув до 500 млн долларов при бюджете в 200 млн.
Падение американских сборов может быть первым признаком усталости от супергеройских фильмов. Это может быть плохим знаком для Marvel, а также планирующей перезапуск своей киновселенной DC и работающего над ним Джеймса Ганна.
Впрочем, похоже, что зрителям понравился фильм. От исследователей из CinemaScore «Стражи» получили «пятерку». Социологи из PostTrak также говорят о позитивных отзывах у тех, кто вышел из кинозала после просмотра новой картины Джеймса Ганна. Однако новой картины самый низкий рейтинг критиков на Rotten Tomatoes среди трех частей.