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Гран-при Майами «Формулы-1» выиграл Макс Ферстаппен

Виктория Шанина
Сегодня в 11:17

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен из Нидерландов стал победителем пятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Майами. Об этом пишет ТАСС.

Второе место занял мексиканец Серхио Перес, который также выступает за команду Red Bull. Третьим пришел испанец из Aston Martin Фернандо Алонсо.

В первой десятке оказалось также два пилота Mercedes Джордж Расселл (4-е место) и Льюис Хэмилтон (6-е), Карлос Сайнс (5-е) и Шарль Леклер (7-е) из команды Ferrari и двое из Alpine — Пьер Гасли (8-е) и Эстебан Окон (9-е).

Для Макса Ферстаппена это уже третья победа в сезоне, а для всей команды Red Bull — четвертая. Нидерландец занимает первую строчку турнирной таблицы чемпионата с 119 очками. На втором и третьем месте — Перес (105) и Алонсо (75).

Гран-при Эмилии-Романьи в Италии (следующий этап «Формулы-1») состоится с 19 по 21 мая.

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Макс ФерстаппенСерхио ПересФернандо АлонсоЛьюис ХэмилтонШарль ЛеклерПьер Гасли
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