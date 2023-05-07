Бренд Befree откроет как минимум 30 новых магазинов в России на месте точек ушедших брендов

С начала этого года по стране уже открылись 23 новые точки Befree площадью 37 тыс. квадратных метров. В их числе и главный флагманский сети в ТРЦ «Галерея» (2021 квадратный метр), который открылся 6 мая на месте бывшего магазина H&M.