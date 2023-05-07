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Бренд Befree откроет как минимум 30 новых магазинов в России на месте точек ушедших брендов

Виктория Шанина
Сегодня в 13:42

Петербургский бренд одежды Befree до конца 2023 года планирует открыть не менее 30 новых магазинов по всей России, два из которых появятся в Петербурге. Об этом пишет РБК.

В планах сети — нарастить продажи на 30% и увеличить торговые площади магазинов в два раза.

«По итогам первого квартала этот прогноз уже сбывается», — сказала директор по маркетингу бренда Befree Анна Шмакова. Она отметила, что бренд такими темпами еще никогда не развивался.

С начала этого года по стране уже открылись 23 новые точки Befree площадью 37 тыс. квадратных метров. В их числе и главный флагманский сети в ТРЦ «Галерея» (2021 квадратный метр), который открылся 6 мая на месте бывшего магазина H&M.

Ранее магазины бренда были гораздо меньше площади 700–800 квадратных метров. Новые точки компания планирует открывать уже в увеличенном формате.

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Анна Шмакова
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