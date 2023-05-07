Площадь лесных пожаров в Свердловской области достигла 33 000 гектаров

«Перед праздниками мы попросили жителей не ходить в лес, не разжигать костры, отдохнуть по-другому. Прошел только первый день майских праздников, и уже вся область горит. 20 тысяч гектаров! В регионе критическая ситуация! Людям нечем дышать, они свои дома теряют. А эти жарят шашлыки», — написал накануне глава Свердловской области Куйвашев. Он пригрозил разговором «по-плохому» с теми, кто «не понимают просьбы по-хорошему», и напомнил, что штраф за нарушение требований пожарной безопасности может достигать 2 млн рублей.