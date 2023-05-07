Площадь лесных пожаров в Свердловской области достигла 33 000 гектаров

К 6 мая в Свердловской области горело более 33 тыс. гектаров леса, зафиксировано 53 лесных пожара. Группировку сил для борьбы с пожарами увеличили до 2,5 тыс. человек, сообщается в телеграм-канале департамента информационной политики субъекта.
К тушению огня привлечено 496 единиц спецтехники, в том числе вертолеты МЧС и Минобороны, самолеты Ил-76 и Бе-200. Крупные пожары продолжаются в Артемовском и Талицком районах (более 4 тыс. гектаров леса), а также в Режевском городском округе (5,9 тыс. гектаров), Асбестовском, Березовском, Верхотурском и Сосьвинском районах.
На всей территории Свердловской области по решению губернатора Евгения Куйвашева «действует особый противопожарный режим»: запрещено разведение костров, сжигание мусора, запуски фейерверков, проведение любых строительных и производственных огневых работ.
«Перед праздниками мы попросили жителей не ходить в лес, не разжигать костры, отдохнуть по-другому. Прошел только первый день майских праздников, и уже вся область горит. 20 тысяч гектаров! В регионе критическая ситуация! Людям нечем дышать, они свои дома теряют. А эти жарят шашлыки», — написал накануне глава Свердловской области Куйвашев. Он пригрозил разговором «по-плохому» с теми, кто «не понимают просьбы по-хорошему», и напомнил, что штраф за нарушение требований пожарной безопасности может достигать 2 млн рублей.