Россия заняла восьмое место в рейтинге крупнейших экономик мира

По итогам 2022 года Россия произвела товаров и услуг на 2,3 трлн долларов и заняла восьмое место в рейтинге стран мира по этому показателю. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Всемирного банка и национальных статистических служб.
Как отмечает агентство, Россия попала в десятку крупнейших экономик мира впервые с 2014 года. Тогда страна занимала девятую строчку с ВВП в 2,05 трлн долларов. В 2021-м она занимала 11 место.
Лидером рейтинга в 2022 году стали США с номинальным ВВП в 25,46 трлн долларов. Первую тройку замыкают Китай (17,94 трлн долларов) и Япония (4,17 трлн).
Также Россию опережают Германия (4,07 трлн), Индия (3,4 трлн), Великобритания (3,07 трлн) и Франция (2,78 трлн). На девятой и десятой строчках — Канада (2,14 трлн долларов) и Италия (2,01 трлн).
Рейтинг рассчитывался на основе последних годовых или квартальных данных национальных статистических служб, которые представляют эту информацию в государственных валютах и при необходимости пересчитывают в долларовое выражение по среднему курсу за соответствующий период.