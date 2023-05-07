Россия заняла восьмое место в рейтинге крупнейших экономик мира

По итогам 2022 года Россия произвела товаров и услуг на 2,3 трлн долларов и заняла восьмое место в рейтинге стран мира по этому показателю. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Всемирного банка и национальных статистических служб.