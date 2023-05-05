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Сооснователь PayPal решил заморозить свое тело после смерти. Он надеется, что в будущем его оживят

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:56

Сооснователь PayPal Питер Тиль заморозит свое тело после смерти. Предприниматель надеется, что в будущем технологии позволят вернуть его к жизни, сообщил Business Insider.

Тело Тиля пройдет криогенную консервацию: оно будет глубоко охлаждено и сохранено таким образом. Ранее на эту же процедуру согласился 91-летний миллиардер Дон Лафлин.

Тиль не впервые обращает внимание на технологии, призванные бороться со старением и продлевать жизнь. Он неоднократно участвовал в исследованиях и рассказывал в интервью о своем интересе к биотехнологиям.

«Я все время думаю, что недостаточно занимаюсь биотехнологиями и радикальным продлением жизни или пытаюсь инвестировать в лечение многих из этих очень серьезных хронических заболеваний», — отметил предприниматель.

Он заявил, что готов инвестировать миллиарды в проекты, если посчитает, что они касаются «правильных идей». В 2021 году Тиль уже выступал инвестором проекта Blackrock Neurotech, производящего импланты мозга.

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