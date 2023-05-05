В США создали технологию, позволяющую удалять углекислый газ из морской воды

В США ученые из Калифорнийского технологического института и компании Captura разработали технологию, позволяющую очищать океан от углекислого газа. Об этом стало известно из заявления стартапа.
С помощью разработки можно удалять 100 тонн углекислого газа ежегодно — столько выделяют 22 автомобиля в год. Расчет компании состоит в том, что в будущем устройства для поглощения углекислого газа появятся во многих местах.
Фильтрация морской воды, как считают авторы проекта, поможет океанам поглощать больше парниковых газов — это будет способствовать борьбе с глобальным потеплением.
В Captura отмечают, что их технология основана на природных возможностях морской воды. Она поглотила почти треть выбросов, которые оказывались в атмосфере после начала промышленной революции XVIII–XIX веков.
Проект компании позволяет также сохранять углекислый газ и впоследствии продавать его. При этом очищение воды происходит без производства каких‑либо побочных продуктов — соответственно, является экологичным.
Первая станция фильтрации воды появилась в августе 2022 года в калифорнийском Ньюпорт-Бич. Еще одна, гораздо большая по мощности, была установлена в частном исследовательском центре AltaSea в порту Лос-Анджелеса.
Экологи со скептицизмом относятся к новой разработке. Их беспокоит, что проект финансируют нефтегазовые компании. Кроме того, неясно, не будут ли попадать в фильтры морские животные или планктон.