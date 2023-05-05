Эд Ширан, Smashing Pumpkins, Pharaoh и Эрика Лундмоен: главные релизы пятницы

По словам SBTRKT, за этот долгий период он записал около 1500 треков, а его способности стали еще шире. Все это время лейбл отказывал в выпуске более 400 песен. В какой‑то момент артисту это надоело, поэтому «The Rat Road» получился амбициозным альбомом-протестом против правил и рамок индустрии. Здесь SBTRKT в одиночку сыграл на каждом инструменте, записал и свел каждую песню. Музыкально он не останавливается в одном жанре, пробует себя не только в хаусе или гэридже, но и синти-попе и джазе.