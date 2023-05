Эд Ширан, Smashing Pumpkins, Pharaoh и Эрика Лундмоен: главные релизы пятницы

Smashing Pumpkins выпустили завершающий акт рок-оперы «Atum». Теперь сиквел классических «Mellon Collie and The Infinite Sadness» и «Machina/The Machines of God» можно послушать целиком и оценить вдохновленную сайфаем восьмидесятых концептуальную работу. Фанаты рок-группы оценят возвращение Билли Коргана к тяжелым гитарным песням вместо синти-попа альбома «Cyr».