Эд Ширан, Smashing Pumpkins, Pharaoh и Эрика Лундмоен: главные релизы пятницы

Традиционно в ночь на пятницу выходит множество музыкальных релизов, а мы выбираем самые интересные. В сегодняшней подборке — новые альбомы Эда Ширана, Fred Again, Smashing Pumpkins и Flume, красивый и печальный клип Pharaoh, кинематографичный ролик Томаса Мраза и драматичный сингл Эрики Лундмоен.
Эд Ширан
«–» («Subtract»)
Новый альбом Эда Ширана был написан в очень мрачный период его жизни. Смерть близкого друга в феврале прошлого года, а потом и раковая опухоль, обнаруженная у его жены Шерри во время ее беременности, оставили глубокий след в душе поп-звезды. Поэтому многие песни «–» пропитаны страхом и скорбью, а сам артист ищет силы оттолкнуться от дна и найти силы жить.
В последнем «математическом» альбоме Ширан возвращается к акустическому звуку «x», чередуя гитару с клавишными и скрипкой. В отличие от «÷» и «=», он не гонится за трендами, поэтому кроме «Eyes Closed» здесь нет хитов для чартов. Вместо этого музыкант проводит сеанс аутотерапии и пишет одни из самых трогательных песен своей карьеры.
Трилогия «Actual Life» привела британского электронщика Fred Again… к самым большим площадкам его карьеры, включая закрытие фестиваля в Коачелле вместе со Skrillex и Four Tet. В новом релизе он решил поменять жанр и для этого объединился с мастером эмбиент-музыки Брайаном Ино, учеником которого когда‑то был.
Так получился «Secret Life» — медитативный и успокаивающий альбом, в котором редкий трек длится меньше 4 минут. На первый план здесь выходит скорее Ино с его меланхоличными и отстраненными инструменталами, оставляя коллеге редкие вокальные партии или место для семплов —полевых записей, придающих альбому аутентичности и настроения.
Smashing Pumpkins
«Atum»
Smashing Pumpkins выпустили завершающий акт рок-оперы «Atum». Теперь сиквел классических «Mellon Collie and The Infinite Sadness» и «Machina/The Machines of God» можно послушать целиком и оценить вдохновленную сайфаем восьмидесятых концептуальную работу. Фанаты рок-группы оценят возвращение Билли Коргана к тяжелым гитарным песням вместо синти-попа альбома «Cyr».
Билли Вудс, Кенни Сигал
«Maps»
В «Maps» андерграундный рэп-герой Билли Вудс делится историями и наблюдениями из тура по США и Европе. Он не просто делится событиями, но добавляет к ним мрачные комментарии или уморительные ванлайнеры, превращая релиз в размышление о жизненных перипетиях и необходимости дома. За остроту языка артист обрел поклонников среди музыкальных критиков и заслужил сравнения с MF Doom от преданных фанатов.
Его напарник Кенни Сигал — также важная часть происходящего. Калифорнийский битмейкер не только дарит рэперу лоуфайные джазовые инструменталы, но ближе к середине альбома добавляет в них индустриальной тяжести.
SBTRKT
«The Rat Road»
Когда‑то SBTRKT был одним из лидеров взрыва британской электронной сцены начала 2010-х. Скрывающийся за маской продюсер очаровал Дрейка, A$AP Ferg, Эзру Кёнига из The Vampire Weekend и ещё множество артистов, а также помог запустить карьеру певцу Sampha. Спустя 6 продуктивных лет на сцене он покинул лейбл, а после 2016 года и вовсе перестал выпускать музыку.
Лучшее промо альбому сделал Дрейк, когда в клипе «Jimmy Cooks» оборвал собственный трек для анонса совместного релиза с 21 Savage и включил еще не выпущенную песню SBTRKT и Leilah «Forward». Она была записана специально для проекта двух рэп-звезд, но не вписалась в их видение и дала шанс британцу напомнить о себе и грядущем возвращении на сцену.
По словам SBTRKT, за этот долгий период он записал около 1500 треков, а его способности стали еще шире. Все это время лейбл отказывал в выпуске более 400 песен. В какой‑то момент артисту это надоело, поэтому «The Rat Road» получился амбициозным альбомом-протестом против правил и рамок индустрии. Здесь SBTRKT в одиночку сыграл на каждом инструменте, записал и свел каждую песню. Музыкально он не останавливается в одном жанре, пробует себя не только в хаусе или гэридже, но и синти-попе и джазе.
На большом LP он собрал очень разную команду коллабораторов: тут есть и синти-поп-группа Little Dragon, и грайм-легенда D Double E, и мультижанровый фрешмен Teezo Touchdown, и старый друг Sampha, а также R’n’B-певец и продюсер Toro Y Moi.
Flume
«Arrived Anxious, Left Bored»
Новый микстейп австралийского пионера жанра future bass — это еще один сборник неизданных работ, накопившихся между 2015 и 2021 годами. По словам музыканта, во время работы над «Skin» и «Palaces» в них не попали несколько его любимых треков. Таким образом он дарит их слушателям и исполняет долг перед собой, чтобы начать с чистого листа.
Destroy Lonely
«If Looks Could Kill»
Destroy Lonely — это молодой протеже Playboi Carti, которого автор «Whole Lotta Red» принял в семью лейбла «Opium» пару лет назад. Его дебютная работа «No Stylist» во многом следовала за старшим товарищем — жеваный и тянущий слова флоу рэпера и рейдж-инструменталы с оглушительным урчащим басом были важнее психоделических текстов и вводили в состояние, близкое к трансу.
В «If Looks Could Kill» фрешмен придерживается формулы успеха, но добавляет к ней шум тяжелых электрогитар, которые сопровождают его как в прогулках по дорогим бутикам, так и в центре танцпола на рейве.
Pharaoh и Илья Коноплев
«Идиот»
Pharaoh экранизировал песню с прошлогодней «Philarmonia». Гитарно-клавишная «Идиот» посвящена расставанию рэпера с неназванной моделью (среди его бывших есть, например, Алеся Кафельникова). Всю песню он стремится сохранить лицо и напускное безразличие, однако раз за разом гнев берет верх. В конце он приходит к пониманию, ради чего ему нужно забыть об измене и продолжить писать песни: успех и зависть — вот лучшая месть.
Томас Мраз
«Эльдорадо»
Томас Мраз выпустил новую песню «Эльдорадо» — сразу с клипом. По сюжету видео мужланистый рэпер Биг Дики грубо отчитывает подругу музыканта за маленькую грудь. Сам Мраз здесь играет режиссера клипа у рэпера, поэтому он вынужден встать на его сторону и убедить девушку не уходить с площадки. Лишь после окончания съемок мы видим настоящий талант модели, а одинокий певец понимает, какую девушку потерял.
Песня вошла в саундтрек сериала «Юра-дворник», так что видео отчасти пересказывает и его любовную линию. В описании к ролику Мраз также анонсирует новый альбом «Eco+», который выйдет в этом году.
Kito Jempere, Adam Evald и Антоха МC
«The Language of Love»
Проект петербуржца Кирилла Сергеева Kito Jempere поделился клипом «The Language of Love». Сам Сергеев здесь выступает автором инструментала, сыгранного будто на расстроенном синтезаторе, Антоха MC играет на трубе, а поверх их мелодии шведский певец Адам Эвальд напоминает об универсальности языка любви.
Главной героиней ролика стала актриса Лена Тронина. В статичном клипе нет четкой истории, его задача — остановить время на мгновение и заставить зрителя созерцать.
«The Language of Love» стала первым синглом Kito Jempere с его июньского альбома «Green Monster».
Эрика Лундмоен
«Придется молчать»
19 мая у Эрики Лундмоен выходит альбом «Мирра», и «Придется молчать» — это второй сингл с него. В отличие от хаусовой «Ферры» новая песня артистки «Газгольдера» — напряженный фолк-рок с тревожной гитарой и прямой бочкой в стиле Fleetwood Mac.
Героиня Лундмоен находится на перепутье. Страх за собственную безопасность вынуждает ее не обращать внимание на несправедливость. В то же время ее молчание отталкивает от нее самых дорогих людей.
Missu
«По кругу»
Инструменталы продюсера Missu вы могли слышать в песнях Доры и Куока, но, вообще-то, он пишет и свои, в которых сочетает воздушный R’n’B с электронной музыкой. Такой получилась и новая песня «По кругу».
Герой трека застрял в токсичных отношениях. Хотя он понимает, что в них нет ничего хорошего, вырваться из них слишком страшно, а разлука может оказаться болезненной.