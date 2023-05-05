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Дэмиен Шазелл возглавил жюри Венецианского кинофестиваля

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:42

Режиссер фильмов «Вавилон» и «Одержимость» Дэмиен Шазелл возглавил международное жюри 80-го Венецианского кинофестиваля, сообщает The Hollywood Reporter. Ранее он представлял там «Ла-Ла Ленд» и «Человек на Луне».

Шазелл заявил, что очень рад приглашению возглавить жюри. «Не могу дождаться момента, когда увижу новый урожай замечательных фильмов», — сказал постановщик.

Французский режиссер Алиса Диоп («Сент-Омер») возглавит команду жюри, которая награждает призом Луиджи Де Лаурентиса, а итальянец Йонас Карпиньяно («Кьяра», «Чамбра») оценит участников категории «Горизонты».

80-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 30 августа по сентябрь.

В прошлом году «Золотого льва» за вклад в кинематограф получили режиссер и сценарист Пол Шрейдер и актриса Катрин Денев. Лучшим актером признали Колина Фаррелла за роль в фильме «Банши Инишерина», а лучшей актрисой — Кейт Бланшетт за роль в картине «Тар». Награду за лучший сценарий получил Мартин МакДона («Банши Инишерина»).

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Дэмиен ШазеллКатрин ДеневПол ШрейдерКолин ФарреллКейт БланшеттМартин Макдона
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