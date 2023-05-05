Дэмиен Шазелл возглавил жюри Венецианского кинофестиваля

В прошлом году «Золотого льва» за вклад в кинематограф получили режиссер и сценарист Пол Шрейдер и актриса Катрин Денев. Лучшим актером признали Колина Фаррелла за роль в фильме «Банши Инишерина», а лучшей актрисой — Кейт Бланшетт за роль в картине «Тар». Награду за лучший сценарий получил Мартин МакДона («Банши Инишерина»).