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Вышел трейлер документального фильма «Квадратура круга (История Hipgnosis)» Антона Корбейна

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:24

На ютуб-канале Utopia опубликовали трейлер документального фильма «Квадратура круга (История Hipgnosis)» Антона Корбейна, премьера которого состоялась на кинофестивале «Сандэнс».

Лента рассказала о команде графических дизайнеров под названием Hipgnosis, которые создали бесчисленное количество культовых обложек музыкальных альбомов. Среди их клиентов были Pink Floyd, Led Zeppelin, Genesis и другие.

В документальной ленте известные музыканты, такие как Пол Маккартни, Ник Мейсон и Джимми Пейдж, вспоминают о сотрудничестве с Hipgnosis и творческой смелости художников на пике их популярности в конце 60-х, 70-х и начале 80-х.

Лидер британской рок-группы Oasis Ноа Галлахер заявляет в трейлере, что некоторые работы группы стали одними из «самых важных произведений искусства в мире», выдержав испытание временем.

Помимо уже названных артистов, в картине приняли участие Роджер Уотерс, Дэвил Гилмор, Роберт Плант, Питер Габриэл, Грэм Гулдмэн.

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Антон КорбейнПол МаккартниНик МейсонДжимми ПейджРоджер УотерсРоберт Плант
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