Дуа Липа участвовала в разработке новой коллекции Versace вместе с Донателлой Версаче

Певица Дуа Липа выступила создательницей новой коллекции бренда Versace наряду с модельером Донателлой Версаче. Об этом сообщил Hypebeast.
Женскую коллекцию под названием «La Vacanza» представят 23 мая в Каннах. По словам Дуа Липы, она не может дождаться релиза линейки, которой очень гордится. При ее разработке певица «дала волю всем своим летним вдохновениям».
«Донателла и я сформировали такую сильную связь с течением лет, и я так благодарна за поддержку, которую я получала от нее и всей команды с самого начала моей карьеры. Это было мечтой — удостоиться от нее чести стать ее соавтором», — отметила Липа.
Версаче в свою очередь добавила, что всегда вдохновлялась процессом дизайнерских коллабораций. Кутюрье заявила, что сотрудничество с Дуа Липой было «очень волнующим».
«Мне понравилась динамика между нами. Дуа — сильная, бесстрашная и свободная, и ее креативное видение исключительно. Лето — магическое время. Мы запечатлеем это ощущение и цвета это сезона в по-настоящему специальном и личном фэшн-шоу», — сказала Версаче.