Реклама
Новости

Интерпол изъял в Европе 11 тыс. предметов искусства, включая незаконно вывезенные из РФ

Виктория Шанина
Сегодня в 21:00

В ходе совместной международной операции Интерпол, Европол и гражданская авиация Испании изъяли 11 049 предметов искусства. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Интерпола.

В частности, были конфискованы ценности, незаконно вывезенные из России. Какие именно, не уточняется.

Операция под кодовым названием Pandora VII проходила в рамках борьбы с контрабандой произведений искусства на территории 14 стран, входящих в Интерпол (включая Чехию, Болгарию, Хорватию, Кипр, Грецию).

Так, в Боснии и Герцеговине удалось изъять 13 археологических находок, в том числе украшений, вывезенных из России. В общей сложности за несколько месяцев правоохранители арестовали 60 человек.

Проверки проводились в аэропортах, портах, на пограничных пунктах, в аукционных домах и музеях. Также органы правопорядка регулярно мониторили интернет, благодаря чему удалось вернуть более 4 тыс. украденных артефактов.

расскажите друзьям
теги
Интерпол
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»