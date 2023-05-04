Интерпол изъял в Европе 11 тыс. предметов искусства, включая незаконно вывезенные из РФ

В частности, были конфискованы ценности, незаконно вывезенные из России. Какие именно, не уточняется.
Операция под кодовым названием Pandora VII проходила в рамках борьбы с контрабандой произведений искусства на территории 14 стран, входящих в Интерпол (включая Чехию, Болгарию, Хорватию, Кипр, Грецию).
Так, в Боснии и Герцеговине удалось изъять 13 археологических находок, в том числе украшений, вывезенных из России. В общей сложности за несколько месяцев правоохранители арестовали 60 человек.
Проверки проводились в аэропортах, портах, на пограничных пунктах, в аукционных домах и музеях. Также органы правопорядка регулярно мониторили интернет, благодаря чему удалось вернуть более 4 тыс. украденных артефактов.