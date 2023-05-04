Ямайка решила ускорить получение независимости от Британии. Референдум пройдет в 2024 году

Власти Ямайки намерены провести в 2024 году референдум о независимости от британской монархии. Об этом в интервью телеканалу Sky News рассказала министр по правовым и конституционным вопросам страны Марлен Малаху Форте.
По ее словам, коронация Карла III ускорила планы Ямайки стать республикой.
«Многие ямайцы испытывали теплую привязанность и отождествляли себя с королевой Елизаветой II. Когда Ямайка стала независимой, королева Елизавета уже была на троне. Но они не отождествляют себя с королем Карлом. Он настолько чужой, насколько это возможно для нас. Все просто и ясно», — заявила Малаху Форте.
Если референдум состоится, в Ямайке появится президент. На данный момент страной правит генерал-губернатор от имени британского короля.
«Время пришло. Ямайка в руках Ямайки. Мы должны сделать это, особенно с переходом монархии. Мое правительство говорит, что мы должны сделать это сейчас. Время прощаться», — отмечает министр.
Кроме того, ямайские власти намерены требовать от Великобритании извинений и репараций за «болезненное прошлое». Речь идет о работорговле, а также расистской и несправедливой политике.