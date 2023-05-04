Ямайка решила ускорить получение независимости от Британии. Референдум пройдет в 2024 году

«Многие ямайцы испытывали теплую привязанность и отождествляли себя с королевой Елизаветой II. Когда Ямайка стала независимой, королева Елизавета уже была на троне. Но они не отождествляют себя с королем Карлом. Он настолько чужой, насколько это возможно для нас. Все просто и ясно», — заявила Малаху Форте.