Кейт Хадсон, Элизабет Мосс и Кайя Гербер снимутся в триллере «Раковина»

Британский актер Макс Мингелла, известный по сериалу «Рассказ служанки», поставит психологический триллер «Раковина». В нем снимутся Кейт Хадсон («Война невест»), Элизабет Мосс («Мы») и Кайя Гербер («Вавилон»), сообщил Deadline.
Фильм расскажет о будущем, где одержимость человечества молодостью и красотой выйдет на новый уровень. В центре истории окажется актриса Саманта (ее сыграет Мосс), которой предлагают бесплатно попробовать программу в компании Shell.
Участие в проекте преображает жизнь и карьеру Саманты. В процессе героиня завязывает дружбу с гендиректором компании Зои (ее роль досталась Хадсон). Однако однажды пациенты Shell начинают исчезать, в их числе — инфлюэнсер Хлоя (Гербер).
«„Раковина“ — это безумно увлекательный жанровый фильм с культовыми персонажами и универсальными темами, о которых люди будут говорить еще долго после того, как они покинут кинотеатр», — заявил Мингелла.
Мосс добавила, что это «один из самых уникальных, развлекательных и особенных сценариев», которые она когда‑либо читала. Актриса отметила, что Саманта не похожа ни на одного из персонажей, которых она воплощала ранее.
Мосс, как и Мингелла, выступила продюсером фильма. Также продюсированием проекта занимаются Фред Бергер из Automatik, Брайан Кавано Джонс, Линдси МакМанус из Love & Squalor Pictures и Алисия Ван Куверинг. Сценарий ленты написал Джек Стэнли («Лу»). Исполнительным продюсером стал Джейми Белл.