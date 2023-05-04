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Кейт Хадсон, Элизабет Мосс и Кайя Гербер снимутся в триллере «Раковина»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:09

Британский актер Макс Мингелла, известный по сериалу «Рассказ служанки», поставит психологический триллер «Раковина». В нем снимутся Кейт Хадсон («Война невест»), Элизабет Мосс («Мы») и Кайя Гербер («Вавилон»), сообщил Deadline.

Фильм расскажет о будущем, где одержимость человечества молодостью и красотой выйдет на новый уровень. В центре истории окажется актриса Саманта (ее сыграет Мосс), которой предлагают бесплатно попробовать программу в компании Shell.

Участие в проекте преображает жизнь и карьеру Саманты. В процессе героиня завязывает дружбу с гендиректором компании Зои (ее роль досталась Хадсон). Однако однажды пациенты Shell начинают исчезать, в их числе — инфлюэнсер Хлоя (Гербер).

«„Раковина“ — это безумно увлекательный жанровый фильм с культовыми персонажами и универсальными темами, о которых люди будут говорить еще долго после того, как они покинут кинотеатр», — заявил Мингелла.

Мосс добавила, что это «один из самых уникальных, развлекательных и особенных сценариев», которые она когда‑либо читала. Актриса отметила, что Саманта не похожа ни на одного из персонажей, которых она воплощала ранее.

Мосс, как и Мингелла, выступила продюсером фильма. Также продюсированием проекта занимаются Фред Бергер из Automatik, Брайан Кавано Джонс, Линдси МакМанус из Love & Squalor Pictures и Алисия Ван Куверинг. Сценарий ленты написал Джек Стэнли («Лу»). Исполнительным продюсером стал Джейми Белл.

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Кейт ХадсонКайя ГерберЭлизабет МоссМакс МингеллаБрайан ДжонсДжейми Белл
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