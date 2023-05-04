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Эми Адамс, Тесса Томпсон и Пол Радд сыграют в комедии «Приглашение»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:15

Американские актеры Эми Адамс («Большие глаза», «Зачарованная»), Тесса Томпсон («Мир Дикого Запада», «Крид») и Пол Радд («Человек-муравей», «Люблю тебя, чувак») снимутся в комедии «Приглашение». Об этом сообщил Deadline.

Фильм поставят Джонатан Дейтон и Валери Фэрис — дуэт известен по лентам «Маленькая мисс Счастье» и «Руби Спаркс». Они снимут англоязычный ремейк испанской картины «Соседи сверху», вышедшей в 2020 году.

«Приглашение» расскажет историю Джо и Анджелы — пары, которая после 15 лет брака обнаруживает, что их отношения зашли в тупик. Однажды Анджела приглашает на коктейли своих шумных соседей — Кайлу и Шейна.

Джо не в восторге от перспективы общаться с новыми приятелями. Но все меняется, когда выясняется, что соседи устраивают еженедельные оргии и, кажется, не прочь пригласить Джо и Анджелу присоединиться к ним.

Сценарий «Приглашения» написали Рашида Джонс и обладатель «Оскара» Уилл МакКормак, известные по драме «Селеста и Джесси навеки». Продюсером фильма выступил Дэвид Пермут.

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Эми АдамсТесса ТомпсонПол РаддДжонатан ДейтонВалери ФэрисРашида ДжонсУилл Маккормак
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