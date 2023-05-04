Warner Bros. выпустит полнометражный фильм про Багза Банни

Warner Bros. готовится выпустить полнометражный фильм про Багза Банни. Об этом сообщает Screen Rant со ссылкой на сценариста Роберта Ругана («Проклятие Бридж-Холлоу»).
Сценарист не пояснил деталей сюжета. Официальной информации о запуске проекта также пока не было. Однако Руган уточнил, что фильм будет гибридом игрового и анимационного кино.
Впервые Багз Банни появился на экране в 1938 году. Тогда у персонажа не было имени, он появлялся в некоторых эпизодах «Porky’s Hare Hunt». В 1940 году в мультфильме «A Wild Hare» герой уже официально был представлен как Багз Банни.
После этого персонаж стал полноценной частью сериала «Луни Тюнз» и фильма «Космический джем» 1996 года. В 2021-м вышел «Космический джем: Новое поколение», который провалился у зрителей и критиков. При бюджете в 150 млн долларов лента собрала в мировом прокате 163 млн.