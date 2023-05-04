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В Москве раскрыли серию отравлений в электричках. Они произошли более 15 лет назад

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:39

В Москве раскрыли серию отравлений в электричках и на вокзалах столицы, которые произошли более 15 лет назад. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Следствие установило, что 36-летний уроженец Владивостока совершил преступления в отношении 22 людей в период с октября 2007 года по январь 2009 года. Мужчина подмешивал попутчикам в алкогольные напитки нейролептик.

В результате этих действий все 22 человека скончались. «В каждом случае причиной их смерти явилось отравление одним веществом — нейролептиком, который был ограничен в обороте и применялся для лечения психически больных», — сказали в СК.

Преступления были совершены на вокзалах Москвы и в электричках Курского и Казанского направления. Отравитель намеренно подсаживался к людям и в ходе беседы с ними незаметно подмешивал психотропный препарат.

Под его воздействием пассажиры теряли сознание, после чего злоумышленник похищал их деньги и ценности. Жертвы вскоре умирали от острого отравления.

«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении 44 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“) и ч. 4 ст. 162 УК РФ („Разбой“)», — заявили в СК.

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Следственный комитет
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