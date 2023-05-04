В глэмпинге «Дикой мяты» появятся муралы с Nirvana, Летовым и другими культовыми музыкантами

«Создавать муралы к нам приедут художники из Нижнего Новгорода, Воронежа, Москвы, Тулы и других городов России. В настоящий момент финализируем эскизы и уже в середине мая начнем рисовать. Это большой и важный проект для нашего фестивального пространства, и мы, конечно, благодарны ярким и талантливым художникам, которые откликнулись на наш призыв создать арт-пространство под открытым небом», — сказал Андрей Клюкин.