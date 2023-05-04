В глэмпинге «Дикой мяты» появятся муралы с Nirvana, Летовым и другими культовыми музыкантами

До конца мая на территории глэмпинга фестиваля «Дикая мята» появятся муралы с изображением музыкантов, повлиявших на развитие мировой музыкальной индустрии. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы ивента.
Графические картины украсят стены новых домов, которые были установлены в «Дикая мята кэмп» в начале мая. На них будут изображены, в частности, Луи Армстронг, группа Nirvana, Честер Беннингтон, Элла Фицджеральд, Эми Вайнхаус, Егор Летов и Децл.
Перечисленные артисты в пресс-релизе «Дикой мяты» указаны как одни из первых, в честь которых появятся муралы. Вполне возможно, список культовых музыкантов, изображенных на стенах глэмпинга, будет постепенно увеличиваться.
«Создавать муралы к нам приедут художники из Нижнего Новгорода, Воронежа, Москвы, Тулы и других городов России. В настоящий момент финализируем эскизы и уже в середине мая начнем рисовать. Это большой и важный проект для нашего фестивального пространства, и мы, конечно, благодарны ярким и талантливым художникам, которые откликнулись на наш призыв создать арт-пространство под открытым небом», — сказал Андрей Клюкин.
В этом году опен-эйр крупнейшего независимого музыкального фестиваля «Дикая мята» пройдет с 16 по 18 июня. Гостей ждет около 100 концертов за три дня. В лайнапе: The Hatters, Lumen, «Аффинаж», «Казускома», Palc, Антоха МС, Леонид Агутин и многие другие.