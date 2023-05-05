«Аэрофлот» изменит программу лояльности: станет больше билетов за мили и привилегий, изменят тарифы

Еще одна возможная причина изменения тарифов — билеты за мили могли стать предметом спекуляции, считает главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин. «Перелет бизнес-классом Москва — Стамбул стоит 15 тыс. миль и около 10 тыс. рублей сборов. Раньше, когда Стамбул не был направлением повышенного спроса (сейчас это самый удобный пересадочный хаб для полетов в закрытые страны), такие условия были оправданными. Сейчас, когда за деньги бизнес-класс в Стамбул у многих авиакомпаний стоит в высокий сезон по 200 тыс. рублей, у некоторых „предприимчивых“ пассажиров возникает желание сэкономить, купив мили у участников программы (по 1–1,5 рубля) и оформив билет за них», — поясняет он.