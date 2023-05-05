«Аэрофлот» изменит программу лояльности: станет больше билетов за мили и привилегий, изменят тарифы

«Аэрофлот» пересмотрит условия использования миль в своей программе «Аэрофлот Бонус». Об этом «Афише Daily» рассказал представитель авиаперевозчика.
Как изменятся тарифы?
По его словам, билетов, которые можно купить за мили, станет больше, но сами билеты в некоторых случаях подорожают в милях. При этом мильные тарифы для рейсов в классе «эконом» изменятся минимально или даже подешевеют.
Корректировка затронет в основном билеты на международных линиях в бизнес-классе. Представитель компании подчеркнул, что «Аэрофлот» не пересматривал цены на такие билеты с 2009 года.
Что думают эксперты?
Эксперты на рынке авиаперевозок, опрошенные РБК Life, называют повышение тарифов вынужденной мерой. «В соответствии с инфляцией за период с 2009 по 2022 год стоимость товаров и услуг подорожала на 160%. По данным Росстата, средний темп роста стоимости авиабилетов на внутренние рейсы за последние несколько лет составлял порядка 10–15%. Очевидно, что все эти годы росли и постоянные затраты компании: расходы на бортовое питание и напитки, особенно для бизнеса — дорогой алкоголь и питание, как в лучших ресторанах, услуги аэропортов, зарплата персоналу, лизинг и техобслуживание самолетов, аэронавигация, топливо и многое другое», — отметил главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
Он напомнил, что в 2019 году некоторые аэропорты повысили стоимость обслуживания в бизнес-залах так сильно, что компания прекращала обслуживать в них пассажиров, а в качестве компенсации давала по 3000 миль и ваучеры на 2000 рублей.
Еще одна возможная причина изменения тарифов — билеты за мили могли стать предметом спекуляции, считает главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин. «Перелет бизнес-классом Москва — Стамбул стоит 15 тыс. миль и около 10 тыс. рублей сборов. Раньше, когда Стамбул не был направлением повышенного спроса (сейчас это самый удобный пересадочный хаб для полетов в закрытые страны), такие условия были оправданными. Сейчас, когда за деньги бизнес-класс в Стамбул у многих авиакомпаний стоит в высокий сезон по 200 тыс. рублей, у некоторых „предприимчивых“ пассажиров возникает желание сэкономить, купив мили у участников программы (по 1–1,5 рубля) и оформив билет за них», — поясняет он.
Шатилин отмечает, что даже если брать билет за двойные мили, которые всегда доступны элитным участникам, он обойдется в 40 тыс. рублей. Из них компания получит 10 тыс. рублей, и половина бизнес-класса полетит в несколько раз дешевле себестоимости, продолжает он. «Это приводит к тому, что пассажиры с билетами за деньги субсидируют пассажиров с билетами за мили, то есть попросту оплачивают их „находчивый“ перелет», — поясняет эксперт.
Какие дополнительные льготы появятся?
Чтобы сохранить привлекательность программы лояльности и повысить вовлеченность ее участников, авиаперевозчик предоставил дополнительные льготные условия для накопления миль с последующим оформлением перевозки.
Теперь получить элитные уровни программы можно за меньшее число миль. К примеру, для доступа к серебряному уровню нужно набрать 20 тыс. квалификационных миль или 20 полетных сегментов (против 25 тыс. миль или 25 сегментов ранее), для золотого уровня — 40 тыс. миль (вместо 50 тыс.) или 40 сегментов, для платинового — 100 тыс. миль (раньше было 125 тыс.) или 40 полетных сегментов класса «бизнес» (раньше было 50).
Представитель авиакомпании отметил, что впервые льготные условия квалификации заработали в 2020 году и помогли быстрее получить элитные уровни 50 тыс. человек.
Кроме того, неквалификационные мили, накопленные в том числе благодаря покупкам у партнеров программы, можно будет конвертировать в квалификационные. Сделать это получится по определенному курсу и при покупке фиксированных пакетов — например, на 7500 миль, 30 тыс., 55 тыс. или 100 тыс. миль. Чем больше миль обменяет пассажир, тем выгоднее курс.
Так «Аэрофлот» хочет повысить лояльность тех участников программы, кто не совершал полеты, но приносил выручку компании, покупая товары и услуги у партнеров, и копил неквалификационные мили.
Мили, накопленные в прошлом году сверх суммы, необходимой для квалификации, перенесли на этот. С их помощью можно будет подтвердить или получить уровень в программе лояльности.
Эксперты отмечают, что даже с новыми тарифами программа «Аэрофлот Бонус» останется наиболее выгодной на российском рынке. По словам исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, в некоторых российских авиакомпаниях в принципе отсутствует возможность полностью оплатить билет за мили или для оформления мильных билетов нужно хотя бы раз в год слетать рейсом авиакомпании. В «Аэрофлоте» стало легче получить премиальный статус, что позволяет быстрее накапливать мили, — это должно компенсировать увеличение тарифов, считает Пантелеев.
Редактор FrequentFlyers.ru Илья Шатилин сравнил «Аэрофлот Бонус» с программой лояльности S7: «Например, у S7 динамическая система ценообразования: в пик сезона или перед длинными праздниками стоимость мильного билета существенно растет. Таким образом, „Аэрофлот“ действительно предлагает пассажирам понятные условия перевозки за мили — размер премии фиксирован и заранее прогнозируем в отличие от других игроков рынка».
Он также заявил, что изменение условий и правил программ лояльности — актуальная тенденция в мировой авиационной отрасли. В пример он привел США, где авиакомпании, напротив, ужесточают условия получения элитных статусов для пассажиров, которые часто летают.