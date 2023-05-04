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В казахстанском Актау ввели сбор с иностранных туристов

Виктория Шанина
Сегодня в 16:06

Иностранных туристов, прибывающих в казахстанский курортный город Актау, обяжут платить 1% от стоимости пребывания. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24».

Местные власти полагают, что сбор с иностранцев позволит собрать деньги на развитие туристического потенциала города. В частности, на улучшение инфраструктуры и качества услуг.

Депутат городского маслихата Гульмира Абишева рассказала корреспондентам «Хабар 24», что сбор будет взиматься через гостиницы или туристические компании. Решение о введении сбора вступит в силу через десять дней, то есть 14 мая.

По данным телеканала, в 2021 году Актау посетило 29 тыс. иностранцев, а в 2022-м — уже 41 тыс.

«С учетом того, что в последнее время количество туристов, приезжающих в регион, увеличилось, в казну придет огромное количество денег», — сказала Абишева.

По ее словам, на эти средства в городе можно будет поставить дополнительные биотуалеты, выпустить рекламные брошюры и провести фестивали.

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