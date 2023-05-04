В казахстанском Актау ввели сбор с иностранных туристов

Иностранных туристов, прибывающих в казахстанский курортный город Актау, обяжут платить 1% от стоимости пребывания. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24».
Местные власти полагают, что сбор с иностранцев позволит собрать деньги на развитие туристического потенциала города. В частности, на улучшение инфраструктуры и качества услуг.
Депутат городского маслихата Гульмира Абишева рассказала корреспондентам «Хабар 24», что сбор будет взиматься через гостиницы или туристические компании. Решение о введении сбора вступит в силу через десять дней, то есть 14 мая.
По данным телеканала, в 2021 году Актау посетило 29 тыс. иностранцев, а в 2022-м — уже 41 тыс.
«С учетом того, что в последнее время количество туристов, приезжающих в регион, увеличилось, в казну придет огромное количество денег», — сказала Абишева.
По ее словам, на эти средства в городе можно будет поставить дополнительные биотуалеты, выпустить рекламные брошюры и провести фестивали.