Российских и белорусских велосипедистов допустили до международных соревнований в нейтральном статусе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Международный союз велосипедистов (UCI).
Организация решила «разрешить на строгих условиях участие» спортсменов в турнирах, в том числе Кубке мира, Кубке наций и чемпионате мира. Атлетам не разрешаются никакие ассоциации с Россией или Беларусью, их национальными федерациями или олимпийскими комитетами.
«Любое лицо, желающее получить статус нейтрального индивидуального спортсмена, должно будет обратиться в UCI в рамках процедуры, возможность участия в международных соревнованиях в качестве нейтрального индивидуального спортсмена вступит в силу с 1 июня», — пояснили в UCI.
Россияне и белорусы смогут выступать на соревнованиях, если не имеют «какой‑либо связи с армией и другими органами государственной безопасности» и не выказывали поддержки военных действий на территории Украины в любой форме.
Решение Международного союза велосипедистов касается только индивидуальных выступлений. Командные мероприятия для спортсменов по-прежнему остаются под запретом.