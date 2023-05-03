Российских и белорусских велосипедистов допустили до международных соревнований

Организация решила «разрешить на строгих условиях участие» спортсменов в турнирах, в том числе Кубке мира, Кубке наций и чемпионате мира. Атлетам не разрешаются никакие ассоциации с Россией или Беларусью, их национальными федерациями или олимпийскими комитетами.