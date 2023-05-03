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Российских и белорусских велосипедистов допустили до международных соревнований

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:21

Российских и белорусских велосипедистов допустили до международных соревнований в нейтральном статусе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Международный союз велосипедистов (UCI).

Организация решила «разрешить на строгих условиях участие» спортсменов в турнирах, в том числе Кубке мира, Кубке наций и чемпионате мира. Атлетам не разрешаются никакие ассоциации с Россией или Беларусью, их национальными федерациями или олимпийскими комитетами.

«Любое лицо, желающее получить статус нейтрального индивидуального спортсмена, должно будет обратиться в UCI в рамках процедуры, возможность участия в международных соревнованиях в качестве нейтрального индивидуального спортсмена вступит в силу с 1 июня», — пояснили в UCI.

Россияне и белорусы смогут выступать на соревнованиях, если не имеют «какой‑либо связи с армией и другими органами государственной безопасности» и не выказывали поддержки военных действий на территории Украины в любой форме.

Решение Международного союза велосипедистов касается только индивидуальных выступлений. Командные мероприятия для спортсменов по-прежнему остаются под запретом.

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