Кейт Буш и Мисси Эллиотт войдут в Зал славы рок-н-ролла

Организаторы Зала славы рок-н-ролла рассказали, каких артистов включат в него в 2023 году. Об этом рассказал Deadline.
К членам Зала славы рок-н-ролла присоединятся певицы Кейт Буш и Шерил Кроу, рэп-дива Мисси Эллиотт, рэп-метал-группа Rage Against the Machine, вокальный коллектив The Spinner, а также музыканты Джордж Майкл и Вилли Нельсон.
Церемония введения артистов в Зал славы рок-н-ролла пройдет 3 ноября 2023 года в Нью-Йорке. Она станет уже 38-й по счету. На ней состоится награждение артистов в категориях «Музыкальное влияние» и «Музыкальное мастерство».
Награды получат диджей Кул Герк и гитарист Линк Рей, а также певица Чака Хан, поэт Берни Хопин и музыкант Эл Купер, известный как лидер групп Blood, Sweat & Tears и The Blues Project.