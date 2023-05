Кейт Буш и Мисси Эллиотт войдут в Зал славы рок-н-ролла

К членам Зала славы рок-н-ролла присоединятся певицы Кейт Буш и Шерил Кроу, рэп-дива Мисси Эллиотт, рэп-метал-группа Rage Against the Machine, вокальный коллектив The Spinner, а также музыканты Джордж Майкл и Вилли Нельсон.