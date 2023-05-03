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Кейт Буш и Мисси Эллиотт войдут в Зал славы рок-н-ролла

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:42

Организаторы Зала славы рок-н-ролла рассказали, каких артистов включат в него в 2023 году. Об этом рассказал Deadline.

К членам Зала славы рок-н-ролла присоединятся певицы Кейт Буш и Шерил Кроу, рэп-дива Мисси Эллиотт, рэп-метал-группа Rage Against the Machine, вокальный коллектив The Spinner, а также музыканты Джордж Майкл и Вилли Нельсон.

Церемония введения артистов в Зал славы рок-н-ролла пройдет 3 ноября 2023 года в Нью-Йорке. Она станет уже 38-й по счету. На ней состоится награждение артистов в категориях «Музыкальное влияние» и «Музыкальное мастерство».

Награды получат диджей Кул Герк и гитарист Линк Рей, а также певица Чака Хан, поэт Берни Хопин и музыкант Эл Купер, известный как лидер групп Blood, Sweat & Tears и The Blues Project.

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Кейт БушДжордж Майкл
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