Кейт Буш и Мисси Эллиотт войдут в Зал славы рок-н-ролла

Церемония введения артистов в Зал славы рок-н-ролла пройдет 3 ноября 2023 года в Нью-Йорке. Она станет уже 38-й по счету. На ней состоится награждение артистов в категориях «Музыкальное влияние» и «Музыкальное мастерство».