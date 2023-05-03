Вышел второй локализованный трейлер «Переводчика» Гая Ричи

Сюжет рассказывает о сержанте Джоне Кинли, попавшем в окружение врага в Афганистане. Однако ему удается выжить благодаря местному переводчику по имени Ахмед. Вернувшись на родину, Кинли узнает, что афганец не получил права убежища. Тогда он возвращается в горячую точку, чтобы спасти друга и его семью.