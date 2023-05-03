Вышел второй локализованный трейлер «Переводчика» Гая Ричи

Кинокомпания «Вольга» показала второй локализованный трейлер фильма «Переводчик». Его премьера состоится в России 1 июня.
Сюжет рассказывает о сержанте Джоне Кинли, попавшем в окружение врага в Афганистане. Однако ему удается выжить благодаря местному переводчику по имени Ахмед. Вернувшись на родину, Кинли узнает, что афганец не получил права убежища. Тогда он возвращается в горячую точку, чтобы спасти друга и его семью.
Главную роль в «Переводчике» исполнил Джейк Джилленхол («Пленницы», «Зодиак», «Под покровом ночи»). В фильме также снялись Джонни Ли Миллер («На игле»), Энтони Старр («Пацаны»), Александер Людвиг («Голодные игры»), Эмили Бичем («Круэлла»), Джейсон Вонг («Джентльмены») и другие.
В качестве режиссера выступил Гай Ричи. Он также написал сценарий совместно с Айваном Аткинсоном и Марном Дэвисом.