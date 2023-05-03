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Вышел второй локализованный трейлер «Переводчика» Гая Ричи

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:35

Кинокомпания «Вольга» показала второй локализованный трейлер фильма «Переводчик». Его премьера состоится в России 1 июня.

Сюжет рассказывает о сержанте Джоне Кинли, попавшем в окружение врага в Афганистане. Однако ему удается выжить благодаря местному переводчику по имени Ахмед. Вернувшись на родину, Кинли узнает, что афганец не получил права убежища. Тогда он возвращается в горячую точку, чтобы спасти друга и его семью.

Главную роль в «Переводчике» исполнил Джейк Джилленхол («Пленницы», «Зодиак», «Под покровом ночи»). В фильме также снялись Джонни Ли Миллер («На игле»), Энтони Старр («Пацаны»), Александер Людвиг («Голодные игры»), Эмили Бичем («Круэлла»), Джейсон Вонг («Джентльмены») и другие.

В качестве режиссера выступил Гай Ричи. Он также написал сценарий совместно с Айваном Аткинсоном и Марном Дэвисом.

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