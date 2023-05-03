В России за чертой бедности оказались меньше 10% граждан

В марте ведомство опубликовало предварительные данные — они были выше уточненных на 1 млн человек (на 0,7 п. п.). Нынешний уровень — исторический минимум: с 1992 года число было выше 10%. По сравнению с 2021 годом доля малоимущего населения сократилась на 1,7 млн человек (1,2 п. п.).
В Росстате заявили, что, благодаря адресной поддержке менее обеспеченных групп, получилось сократить дифференциацию населения по уровню доходов (соотношение доходов 10% наиболее богатых и 10% наименее обеспеченных) с 15,2 раза в 2021 году до 13,8 раза в 2022-м.
Согласно национальным целям развития России, к 2030 году уровень бедности должен снизиться до 6,5% населения. Если сравнивать с 2017 годом, то в два раза.
Узнавайте первыми о главных новостях и событиях — в нашем телеграм канале
расскажите друзьям