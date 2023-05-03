В России за чертой бедности оказались меньше 10% граждан

В марте ведомство опубликовало предварительные данные — они были выше уточненных на 1 млн человек (на 0,7 п. п.). Нынешний уровень — исторический минимум: с 1992 года число было выше 10%. По сравнению с 2021 годом доля малоимущего населения сократилась на 1,7 млн человек (1,2 п. п.).