Гигантский шар, огонь и побитые машины: смотрим новый трейлер «Форсажа-10»

Создатели «Форсажа» любят экшн-сцены и в трейлере намекают фанатам, что в новом фильме их тоже будет немало. В ролике показали огромный шар, передвигающийся по городу, рушащий все на своем пути и в итоге приводящий к взрыву, от которого, по классике жанра, главные герои уезжают в последний момент.