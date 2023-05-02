Оливия Хасси вернется к своей роли из «Черного Рождества» в фильме «Это я, Билли: Глава 2»

Британская актриса Оливия Хасси, известная по фильмам «Ромео и Джульетта» и «Иисус из Назарета», вернется к своей роли из хоррора «Черное Рождество». Об этом сообщил Collider.
Хасси снимется в фанатском продолжении культовой картины Боба Кларка под названием «Это я, Билли: Глава 2». Персонаж Хасси уже фигурировал в первой части одноименной ленты, однако сама актриса на экране не появилась.
Теперь же кинозвезда намерена исправить это. На съемках она будет сотрудничать с режиссерами Дейвом МакРеем и Брюсом Дейлом, которые решили отдать дань знаменитому слешера 1974 года.
Кинематографисты заявили, что всегда рассматривали проект «Это я, Билли» как историю из двух частей и рады возможности завершить начатое. Их так называемый сиквел — единственное продолжение «Черного Рождества». В отличие от других слешер-франшиз, эта лента не получила официального развития.
Съемки «Это я, Билли: Глава 2» начнутся зимой 2024 года. Фильм выйдет на экраны в 2024 году к 50-летию оригинальной картины. Ленту можно будет посмотреть бесплатно онлайн, как и первую его часть. В проекте примут участие Виктория Меро, Каро Колтман, Брайан Чарлз Питер, Линн Гриффин.