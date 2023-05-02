Оливия Хасси вернется к своей роли из «Черного Рождества» в фильме «Это я, Билли: Глава 2»

Кинематографисты заявили, что всегда рассматривали проект «Это я, Билли» как историю из двух частей и рады возможности завершить начатое. Их так называемый сиквел — единственное продолжение «Черного Рождества». В отличие от других слешер-франшиз, эта лента не получила официального развития.